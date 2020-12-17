鲲鹏生态开路 计算成宁夏数字经济发展新引擎

12月16日，“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”2020宁夏鲲鹏产业生态峰会，在宁夏中卫市召开。本届峰会由宁夏自治区工业与信息化厅、中卫市人民政府主办，中卫市大数据管理局、宁夏信息产业协会、华为技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、拓维信息系统股份有限公司、中软国际有限公司等联合承办。

围绕宁夏电子信息产业发展、鲲鹏计算产业生态建设，与会嘉宾共同探讨鲲鹏计算产业助力宁夏电子信息产业高质量发展的新机遇、新动能和新可能。

政企协同，强固宁夏鲲鹏战略

作为新一轮西部大开发的重要区域，进入数字产业时代后，宁夏全面落实国家电子信息产业发展战略、抓住发展新机遇，带动产业数字化转型，加快电子信息产业壮大，抢占发展制高点。宁夏回族自治区电子信息产业高质量发展工作专班副组长、自治区人大常委会副主任吴玉才在会上表示，宁夏高度重视以数字化为核心的电子信息产业，把电子信息产业列为九大重点产业之一推进发展。中卫市大力发展大数据、计算，实现了“从无到有、从小变大”，呈现出集聚式发展的良好态势。

围绕鲲鹏核心技术，中卫市正加速打造计算、大数据等高成长性产业，大力发展电子信息产业。对此，中卫市副市长蔡菊表示，中卫云计算产业从无到有、从小到大，呈现集聚发展的良好态势，中卫也驶入“创新驱动、换道超车”的云计算城市。

新一代信息技术不断创新突破，新基建带来的数字化生产力正迅速转化为经济复苏的驱动力。推进数字政府建设和发展已成为各地增强变革、加快经济发展的普遍做法。宁夏回族自治区人民政府办公厅副主任李鹏介绍道，宁夏正着力构建互联互通的制度体系和协同发展的工作机制，全力推进数字政府建设，目前已建立了省级政务云平台，以“数字政府”建设统揽政务服务改革，助力营商环境优化。他认为，新型政务的建设离不开华为等一流企业，提供技术、研发支持，助力政府打造自治区智慧政务平台。

产业数字化和数字产业化都离不开企业与政府的互相促进，企业开放创新也为自治区信息化发展注入新的活力。以中卫为代表的区域大数据、新计算正在加速崛起，华为中国区副总裁雷战奎认为，算力是智能体的引擎，华为可聚合技术生态、硬件软件生态，为宁夏新计算产业发展提供新思路、新动能，推动宁夏智能体建设。雷战奎表示：“未来华为将继续坚持开放合作，与本地人才人共同打造‘宁夏样本’，一起繁荣生态、做大产业空间 ”。

鲲鹏入宁，打造产业增长空间

“科技是建设一个富强民主文明和谐的社会主义现代化强国的不竭动力。”计算机专家、中国工程院院士倪光南在主题演讲中提到，发展高新技术、打造面向数字化的新型产业，就要加强新的科技体系建设，以新的技术迎来新的生活、新的计算创造新的时代。

近年来，数字技术已成为各地增强变革驱动力、加快经济发展的驱动力。“十四五”规划明确提出，要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快数字化发展。随着5G、人工智能、云计算、物联网、区块链等信息技术发展，加快构建以数字经济为核心、新经济为引领的现代化经济体系已成为大势所趋和各界共识。宁夏正以“智慧银川”“云天中卫”建设为契机，带动宁夏大数据、云计算等新兴技术产业创新与发展。

在今年宁夏召开建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区第一次推进会上，政府对全区重点产业发展进行部署，把九大产业发展定位为宁夏未来经济发展重要引擎，将电子信息产业作为发展之重。本次大会上，自治区电子信息产业高质量发展工作专班副组长、自治区人大常委会副主任吴玉才、自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长张伟，中卫市副市长蔡菊、自治区人民政府办公厅副主任李鹏、华为中国区副总裁雷占奎、华为宁夏代表处总经理邵雄共同为“电子信息产业发展促进中心”进行了揭牌。中心的落成，将依托宁夏产业生态，着力壮大新增长点、形成发展新动能，实现本地传统产业转型升级和新兴产业发展。

电子信息产业发展促进中心揭牌仪式

宁夏回族自治区和信息化厅大数据与软件产业处处长郑生金在主题发言讲到，当前宁夏已建立了省级领导包抓重点特色产业工作机制，推进电子信息产业高质量发展，全力营造创业环境、搭建发展平台，逐步夯实基础，形成发展优势。这将为产业的升级发展将带来为广阔的空间，同时也为政企创造更多发展机会。

郑生金指出，推进自治区电子信息技术发展，依托中心开展"产学研"相结合的产业实践；进一步推动中卫城市建设，打造电子信息产业制造业的"产业集群"。

多方聚合，打造宁夏适配生态

生态是鲲鹏计算产业发展的关键。华为鲲鹏计算业务副总裁张立鹏围绕本次大会主题发表演讲。他表示，未来经济发展是数字经济的发展，新基建是数字基础设施建设，计算是数字基础设施的底座，算力是生产力。业务场景的多样性驱动算力需求多样性，推动着未来步入多样性计算新时代。发展数字经济离不开良好的生态协同，华为将坚持开放合作，加快推进鲲鹏计算在宁夏各个行业的应用。

2020年11月，中卫市人民政府与华为公司签署《战略合作协议》，双方就大数据产业发展等达成全方位、深层次的战略合作，共同构建华为（中卫）鲲鹏云平台。双方围绕鲲鹏的应用适配、大数据应用等软硬件项目，带动硬件、软件、服务一体的产业生态发展。

在本次大会上，华为鲲鹏计算业务副总裁张立鹏、华为宁夏代表处总经理邵雄与鲲鹏整机伙伴代表、宁夏生态伙伴代表共同发布了“宁夏鲲鹏生态发展战略”，强强联合，全方位使能伙伴。华为将通过开发生态、技术验证、应用示范、人才培养支持本地鲲鹏产业发展，帮助生态伙伴通过华为云鲲鹏云服务兼容性测试验证，与合作伙伴共同为行业提供云服务解决方案。

宁夏鲲鹏生态发展战略的发布进一步聚合了产业合作伙伴，为搭建技术合作平台、测试认证平台、创新孵化平台、成果展示平台、人才培养平台创造了先导条件。

宁夏鲲鹏生态发展战略发布

未来宁夏鲲鹏计算产业将助力伙伴差异化创新，打造本土品牌，支持宁夏构建立足自治区、辐射西北、面向全国及一带一路的计算产业生态，促进数字经济的发展。

产学融合，培育鲲鹏创新人才

构筑鲲鹏产业生态，人才是重要一环。早在2019年华为云城市峰会期间，华为便正式发布“Cloud for Good西北鲲鹏人才培养计划”，即以云＋智能技术助力西北地区科技教育发展，实现产业创新人才培养。本次峰会上，自治区教育厅、华为宁夏代表处联合北方民族大学、宁夏大学、宁夏理工学院，就宁夏鲲鹏人才培养战略合作进行联合签约，通过教育部-华为联合组织的“智能基座”，实现产教融合协同育人基地，进一步落实人才计划，培养自治区技术人才。以人才创新带动技术创新，为区域发展入住新鲜血液。

宁夏鲲鹏人才培养战略合作签约

鼓励人才培养，同时也鼓励合作伙伴进行软件硬件适配，获得资源与技术支持。华为宁夏代表处总经理邵雄、华为宁夏政企业务总经理王娜、华为宁夏云与计算业务总经理陈峰、华为宁夏代表处渠道部长付颖为36家宁夏鲲鹏生态伙伴进行了授牌。此外，华为宁夏云与计算业务总经理陈峰、中国电信股份有限公司中卫分公司副总经理王自涛为宁夏鲲鹏适配基地授牌，基地将承载各应用系统的移植和适配，也将为更好地聚合鲲鹏生态、发展大数据计算产业创造环境。

鲲鹏入宁，入注的是新算力，聚合的是新生态，落地的是新产业形态。以新计算为底座，鲲鹏助力宁夏成为数字中国的算力“粮仓”，推动未来自治区城市数字化建设将进一步提速，也加速宁夏数字经济腾飞发展。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)