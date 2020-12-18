单月数据8连增！外资基本盘更稳更牢！

单月数据8连增！中国这份引资成绩单再次为世界经济复苏注入强动力。

近日，商务部发布数据显示，11月当月，中国实际使用外资987亿元，同比增长5.5%（折合143.8亿美元，同比增长5.6%），连续8个月实现同比增长。

商务部外资司负责人表示，今年前11个月，中国实际使用外资8993.8亿元，同比增长6.3%（折合1294.7亿美元，同比增长4.1%），延续了下半年以来的稳中向好态势。

“由于今年人民币快速升值，以美元计算，今年全年实际利用外资增速可能会是‘十三五’期间增速最快的一年。”对外经济贸易大学教授崔凡在接受记者采访时连连感慨，这完全在对今年经贸形势的预判之外。

崔凡直言，“十三五”期间，全球外国直接投资（FDI）增速均呈下降走势，今年更是绝对负数。在此期间，中国实际使用外资基本都是正增长，实属不易。“这充分体现了中国的稳外资成效。取得这样的成绩，一方面受益于中国宏观经济的稳定和超大规模的内需潜力；另一方面与近年来密集出台的支持政策、各级地方政府对外资重大项目的重视密不可分。”

按照外资纳统的习惯，一般情况下，11月和12月的数据都会有所增长。在商务部研究院外国投资所副主任张菲看来，完成全年稳外资目标不成问题。

“2020年新冠肺炎疫情使全球经贸投资遭受严重冲击。中国政府发挥强大的组织保障和社会动员能力，在较短时间内取得了抗击疫情的战略性阶段性成果，为我国外贸外资等工作的推进提供了基本前提。”她告诉记者，党中央和各级政府综合平衡疫情防控和经济发展，出台多项措施助力企业复工复产，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，特别是在稳外贸稳外资方面精准施策，发挥了中国超大市场吸引力和强大经济韧性的优势，不断创新外贸模式和引资模式。

张菲指出，双循环新格局的加速构建，持续优化营商环境，不断扩大行业开放，各级地方政府迎难而上，加大招商引资力度，在线招商、云招商等新的引资方式，稳定了外商投资中国的预期，更增强了外商投资中国的信心。

12月10日，商务部办公厅、银保监会办公厅联合印发《关于贯彻落实国务院部署给予重点外资企业金融支持有关工作的通知》，指导各地商务主管部门和银保监局加大对重点外资企业的金融支持力度。要求进一步提高金融支持政策精准性、直达性，帮助重点外资企业应对疫情冲击、化解融资难题。并要求各地要建立健全工作机制，强化工作联动，及时、全面了解重点外资企业融资需求及投资经营情况，举办“银企对接”活动，促进供需精准对接，提升金融服务质量。

就在几天前，为贯彻实施《中华人民共和国外商投资法》，国务院对与外商投资法不符的行政法规进行了清理，不仅对22部行政法规的部分条款予以修改，还废止了《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法》。外商投资法施行后，外国投资者在中国境内设立合伙企业统一适用外商投资法、合伙企业法以及有关商事登记的法律和行政法规，不再需要保留单独的管理办法。

12月16日，国家发展改革委、商务部发布了《市场准入负面清单（2020年版）》。相比2018年首次发布的《负面清单》，准入环节门槛设定已在2年内经过3轮调整，《负面清单》条目也由151项压减至123项，缩减比例达18%。

新版清单在放开“碳排放权交易核查机构资格认定”等3项措施、删除“进出口商品检验鉴定业务的检验许可”等14项规定的同时，谨慎增列了“金融控股公司设立管理相关措施”等少数事项。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)