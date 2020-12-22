“羊毛衫事件”后续：直播间整改 罗永浩致歉

北京商报讯（记者 石飞月）在“羊毛衫事件”后，12月21日下午，罗永浩公众号发文称，交个朋友直播间进行了全面反思，决定全方位整改升级。

整改措施包括：成立质控实验室，以便建立更为严格的直播间上播商品质量管控体系，进一步杜绝假冒伪劣商品；已与国际知名的第三方专业检测机构SGS（通标标准技术服务公司）开展更为紧密的合作，建立业界领先的第三方检测认证机制，并对在直播间上线的同批次产品进行存样留底，实现专业化的产品质量监控，先期将覆盖服饰、美妆等类目。

此外，匿名安排大量的所谓“神秘顾客”同步购买直播间的商品，一旦发现实际收货产品和上播前送检的产品存在不一致，将第一时间主动查处问题，并成立跨部门的“客户卓越体验委员会”，这个组织将持续监察公司客诉和质量问题，不断迭代管控机制，升级管理流程，优化渠道合作伙伴管理机制和提高供应商准入门槛。

交个朋友直播间表示，未来将积极参与权威机构主导制定的直播电商商品质量检测和控制相关行业标准及规范，为提升行业质控质检水平、推动产业整体升级起到促进作用；邀请更多专业人士加入交个朋友直播间或成为质控顾问，帮助公司进一步提升对商品的把控和质量管理能力。

“自成立以来，一直在商品审核的问题上如履薄冰，尽力将各项管理工作落到实处。尽管如此，也只能减少问题商品出现的几率，永远无法杜绝。就像电商发展的近20年，各大平台依然会有次货、假货等问题发生。”声明显示。

“羊毛衫事件”发生于上个月。据罗永浩公众号上周发出的声明，经消费者反映，11月28日在该直播间购买的“皮尔卡丹”品牌羊毛衫不是纯羊毛，是假货，该公司立即从多名实际消费者手中回收了5件分别送到两家专业机构检测，送检产品被查出为非羊毛制品。

据了解，该羊毛衫的供货，来自渠道贸易商成都淘立播网络科技有限公司。交个朋友直播间称，与对方在达成合作前，按照公司的正规流程，签署了完备的法律协议及合同，也检查了各种证书以及如出现假货或不良产品时，供应商所要承担的严厉赔偿条款。

既然手续齐全，流程合规，那假货羊毛衫到底是怎么来的呢？交个朋友直播间解释称，出现假货的情况是因为渠道贸易商成都淘立播网络科技有限公司的供货方——上海囿寻科技有限公司和桐乡市腾运电子商务有限公司涉嫌伪造文书，涉嫌伪造假冒伪劣商品，涉嫌蓄意欺诈，已向公安机关报案。

至于消费者的损失，交个朋友直播间当时承诺会对购买该产品的消费者进行3倍赔付，一周内陆续联系所有购买该商品的两万多名消费者办理赔付。“这件事暴露出公司内部的管理还有待进一步完善，将彻底重新梳理管理流程，优化渠道合作伙伴管理机制，提高供应商准入门槛，全力避免类似事情再次发生。”

之后，上海囿寻科技有限公司解释说，假货羊毛衫是因为仓库出错，发错了产品批次，将全力配合交个朋友直播间，承担该承担的责任。

对于罗永浩公司的处理方式，产经观察家丁少将认为，他是在承担因自身疏漏导致的问题的责任，是理所应当的事，当然，从之前的类似事件看，罗永浩有可能赢得一些好感，那是因为与其他不适合的处理方式对比。不必要“捧”，也不应该“杀”，就事论事，这是正常应有的处理方式。

这两年，直播带货大火，随之而来也暴露出了很多问题。上个月，带货主播辛巴被打假职业人王海曝光销售假燕窝，之后，辛巴发布公告表示自己已经对所卖产品送检，会整改整个品控团队，对于产生的实际影响将采取“退一赔三”的方式进行赔付。但直到现在，这件事情所产生的影响还未消散。

“对于直播团队而言，做好选品和审核，是必要的，选择好合作伙伴，或者主要在熟悉的领域做拓展，应该是相对稳妥的。”丁少将说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)