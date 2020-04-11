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直播带货 60万斤湖北脐橙11秒售空

2020年04月11日13:42  来源：北京商报
 
原标题：罗永浩第二场抖音直播带货 60万斤湖北脐橙11秒售空

　　北京商报讯（记者石飞月）4月10日晚间，罗永浩在抖音进行了第二场直播卖货，产品从零食、数码产品扩大到了汽车这样的大宗商品，同时，这也是一场带着公益属性的直播。

　　相比第一场，罗永浩的节奏明显改善了许多，不再忽快忽慢；还有一个很大的变化是，上次显得有些落后的白色提字板变成了真正的PPT，非常醒目地出现在直播间正上方。

　　本场直播的高潮在罗永浩一分钱义卖湖北脐橙这一环节。上一场直播，罗永浩光打赏收入就高达360万元。此次直播，他也把这360 多万元打赏全部用来补贴湖北当地的果农，并在直播中以1分钱5斤的包邮价卖湖北产的橙子。

　　“秭归脐橙一年售出2亿颗，是春天的当季水果，每年3月开始采摘，现摘先发，甜度可达16-17度，果肉无渣，所有同学准备好，我们来秒杀！” 在罗永浩喊出秒杀口号后，12.3万件湖北脐橙在11秒内售空。

　　据了解，在4月8日武汉解封之际，抖音推出援鄂复苏计划，投入百亿流量、发起百场直播，罗永浩也加入了该计划，当晚，罗永浩还推荐了良品铺子、活力28等湖北企业产品。

　　而当晚最受瞩目的产品就是哈弗F7汽车。资料显示，哈弗F7是哈弗F系列的旗舰车型，2020款哈弗F7增配了L2级自动驾驶，售价为11.18元-15.18万元。在直播中，这款汽车以预售的方式销售，并有两位消费者获得半价购买的名额。

　　自宣布进军直播以来，业内对罗永浩的争议一直不断，4月9日，罗永浩在微博谈了自己直播的感受。

　　关于网友称自己直播有些“无聊”的评价，罗永浩表示认可，“我们经验不够，准备时间也严重不足，所以第一次确实做得很业余，对得起消费者，但对不起观众。再做几次就好了。”

　　第一场直播已过去一周，罗永浩首秀获得了超过1.1亿元的支付交易额。对于这个数字，罗永浩解释道，传统上很多平台统计的是下单金额，由于电商直播的冲动消费比例高，所以很多人会在下单后冷静一下又放弃支付。“按下单金额，我们的成绩是1.7亿元左右。但抖音平台统计的是成交金额，也就是实际最终支付的金额。按成交金额算，我们的成绩是1.1亿元。”

　　说到自己的目标，罗永浩坦言，交个朋友科技有限公司当然不会止于卖货，止于MCN机构，直播电商这块业务，未来会是其自有品牌的一个重要销售渠道，但远不是业务的全部。“一切创造价值的工作都会让我有兴趣，我现在卖货卖得很开心。我算着它的收入，算着它什么时候能帮我还完债务，算着它后续的可能商业前景，每天都很高兴。”

　　至于未来如何，罗永浩认为自己48岁的年纪，在时间和事业的可操作性上，应该还能承受五六次的失败都没问题，至于心理上，他可以承受无数次的失败。

(责编：冯粒、曹昆)
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