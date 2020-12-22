报告称中国零售业复苏态势领跑全球

人民网北京12月22日电 （孙阳）近日，全球监测和数据分析公司尼尔森公布的最新研究显示，2020年的新冠疫情给全球零售业带来深刻影响，消费市场格局也发生重大变化，中国的消费复苏步伐走在了世界前沿，在经历疫情期间线上消费爆发后，线下渠道也开始强势复苏。

当前，疫情在海外市场仍在持续蔓延。在此背景下，全球零售业均不同程度受到影响。尼尔森中国区总裁Justin Sargent表示：“疫情迫使人们减少外出、花更多时间在家，随着人们购物地点和方式的改变，零售业格局已经发生翻天覆地的变化——对一些人来说，这种变化可能是永久的。而且，这些变化在全球范围内得到了体现。零售商和品牌商需要重新审视人们的购物场所、时间和方式，调整业务重心，以满足消费者的新需求。”

回到中国市场，随着疫情防控取得重大成果，企业全面复工复产，居民生活逐步恢复，消费活力持续增强。尼尔森首席商务官丁玎表示：“无论是从最新的中国经济数据还是尼尔森的快消行业数据，都可以看到中国零售业的全面复苏态势。在经历疫情期间线上办公、线上购物、线上教育、线上娱乐等数字经济的空前发展后，快消市场线下渠道开始展示令人振奋的复苏迹象。”

尼尔森研究显示，进入第三季度，线上销售在增长同时开始回归理性，线下渠道则在疫情后强势反弹。受疫情影响，尤其在电商购物节的推动下，第二季度线上渠道重要性一度达到34%。到7、8月份线上销售仍在增长，但已开始进入相对理性的状态，7月份和8月份线上渠道的重要性为分别为25%和27%。与此同时，线下渠道开始强势复苏，7月份和8月份线下渠道的重要性分别为75%和73%，相比之下第二季度为66%。

同时，尼尔森的最新行业趋势调研显示，O2O，社交电商和市场下沉是渠道的未来大重点。在回答未来12-18个月公司的业务重点有哪些时，79%的受访者选择了更加关注O2O，64%选择了社交电商和私域流量，57%选择了市场下沉。

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