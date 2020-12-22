运鸿集团推进业务数字化转型

12月20日，由中国亚洲经济发展协会、《环球时报》社和中国经济新闻联播网联合主办的“2020中国经济高峰论坛暨第十八届中国经济人物年会”在北京举行。

2020中国经济高峰论坛暨第十八届中国经济人物年会。

运鸿集团获“2020中国经济年度贡献企业”荣誉称号、运鸿集团董事局主席李玉保荣膺“2020中国年度经济人物”。

运鸿集团总经理、京迈电商首席执行官邢志新代表集团董事局主席李玉保做了“京迈数贸——扎根于产业扶贫的众创数字贸易”的主题演讲，他在演讲中强调互联网、大数据、云计算、AI等新技术，正在深刻改变着我国的经济结构，将产业扶贫与产业数字化建设结合起来，是企业谋求转型升级的新探索，更是运鸿集团将企业发展与助力扶贫攻坚有机共融。

运鸿集团总经理、京迈电商首席执行官邢志新发言。

邢志新介绍说，近年来运鸿集团始终坚持“持续创新，稳中求进”的工作基调，以高质量发展为引领，积极推进集团各项业务的数字化转型、完善渠道建设、产品升级建设，使得企业品牌价值及影响力不断提升。同时，积极承担社会责任，通过产业循环、互通互融，探索出了一条产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、电商扶贫、教育扶贫的协同推进的新路径。（许维娜）

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