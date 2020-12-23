罚单不断、股东减持 红塔证券遇多事之秋

为进一步扩充净资本规模，又一家A股上市券商拟实施配股进行增资。12月22日，红塔证券发布公告称，证监会已对其提交的公开配股材料进行审查，并下发相关反馈意见。然而，就在红塔证券计划扩大资本金为股东创造更多盈利的同时，下半年来多位股东却因自身资金需求对红塔证券实行减持。

红塔证券还指出，本次配股公开发行证券事项尚需证监会核准，能否获得核准及最终获得核准时间均存在不确定性。

北京商报记者就此次进行配股的目的及相关细节发文采访红塔证券，红塔证券表示，公司本次拟实施配股主要是为了进一步扩充净资本规模，补充营运资金，扩大业务规模，增强抗风险能力，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力，为股东创造更大的收益。

不过，拟为股东创造更多盈利的红塔证券，却似乎并未得到部分股东的支持。公开信息显示，今年下半年以来，红塔证券已被云南白药集团股份有限公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司等股东减持。相关公告均指出，上述股东是因自身资金需求原因而对红塔证券进行减持。

“券商配股实际上是变相增发募集资金的一种方式，从公开情况来看，配股和减持都在相近的时间段，不排除部分股东为了缓解配股资金需求而提前做准备，也可能意味着后期对公司的不看好。”深圳中金华创基金管理有限公司董事长龚涛评价道。

但对此也有分析人士持相反意见，券商投行人士何南野认为，配股与股东减持是没有关系的，“减持与不减持，完全是股东自身的决定”。

遭股东减持仅是红塔证券的麻烦之一。12月21日，云南证监局发布公告称，红塔证券存在廉洁从业内部控制制度不完善；公司董事会未制定廉洁从业管理目标；在员工离职办理流程中，未对其廉洁从业情况予以考察评估；公司未对股东方开展廉洁从业的辅导和宣传工作等多项违规行为，因此决定对其采取责令改正的监督管理措施。

红塔证券方面回应称，公司在收到云南证监局行政监管措施决定书后，已第一时间对所涉问题进行了全面梳理，并将采取积极有效的措施进行整改，同时加强公司廉洁从业文化建设，进一步完善廉洁从业内控体系等。

这并非红塔证券年内的首张罚单。早在今年6月，红塔证券就因开展债券交易业务时存在多项违规行为被监管处罚。此前，红塔证券更因新股网下申购违规，其自营账户被中证协列入股票配售对象的限制名单，且限制时间长达半年。

而自营账户受限，也给红塔证券此前倚重的自营业务带来一记重创。根据红塔证券半年报显示，公司证券投资业务实现收入12.73亿元，同比增长147.1%，对营业收入贡献占比超过50%，上半年公司实现营业收入24.56亿元。

某券商战略部研究员向北京商报记者提到，自营业务占比过高也存在诸多隐患，可能急需进行业务转型和探索。红塔证券今年则在研究业务上“发力”，从各处招兵买马，并给予高度激励机制，“此举或是想在机构业务、投行定价等方面发力，为自营之外的业务导流”。

对于未来的发展规划，红塔证券在接受北京商报记者采访时表示，将深化制度创新、组织创新、业务创新、管理创新，大力实施人才战略，加速推动各项主营业务转型发展，坚持特色化、差异化发展方向，积极把握市场机遇，加强合规管理和风险管理，继续保持稳健经营发展的趋势，不断提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)