用“多一克温暖”让公益升温 国民品牌海澜之家践行社会责任

“寒冷的冬天已来，远在山区的孩子们，你们还好吗？”这是海澜之家对于偏远地区孩子的惦念，更是海澜之家与孩子们的冬日之约。

扶贫必扶智，补齐贫困地区教育发展短板，让贫困地区的学生都能享受到高质量的教育，通过教育改变命运，是夯实脱贫攻坚根基之所在。

生长在料峭寒壁上的祖国花朵，更需要关注的目光和温暖的守护。助力改善贫困地区师生教育、生活的条件，国民品牌海澜之家视此为己任。

热心公益 “多一克温暖”暖身更暖心

“贫困山区的师生们冬衣紧缺，海澜之家有责任也有义务为他们送去御寒衣物，希望可以改善他们的生活。” 海澜之家股份有限公司和海澜集团董事长周立宸这样说到。

怀着这样的初心，2014年海澜之家联合中国社会福利基金会“暖流计划”共同发起“多一克温暖”公益行动，旨在将分散而有限的社会公益力量整合起来，将根据师生尺码量身定做的全新羽绒服作为主要捐赠物资送往贫困山区，帮助偏远山区师生温暖过冬。2020年是海澜之家“多一克温暖”公益行动为贫困山区师生捐赠冬衣、陪伴他们温暖过冬的第七年。

11月18日下午，海澜之家“多一克温暖”公益团队来到宁夏中卫市沙坡头区郭滩学校，暖流计划、“跑男团”成员李晨、杨颖、郑恺、沙溢为偏远地区的孩子们送来御寒的羽绒服。

中卫市是宁夏回族自治区下辖地级市，位于宁夏中西部，宁夏、内蒙古、甘肃交界地带。因为缺水和生态环境恶劣，宁夏曾经较为贫穷。经过半个世纪的不懈努力，“焦旱赤裸的远山”、“千山万壑的旱渴荒凉”的宁夏早已变了模样，这里的孩子，也正靠着获得更好的教育追逐梦想。

距离中卫市15公里的中卫市沙坡头区东园镇郭滩学校是一所九年制学校，学校处于气候恶劣的地区，又缺乏必要的供暖装置和厚实的衣物。

“多一克温暖”公益团队和“跑男团”的到来，为师生们送来御寒物资，更通过“为爱读诗”弘扬传统文化，把阳光和希望带到孩子们身旁。

宁夏中卫市沙坡头区郭滩学校只是今年“多一克温暖”公益行动的一个缩影。海澜之家“多一克温暖 ”团队，还将携手暖流计划，走遍华夏大地，温暖更多孩童的心。

在“多一克温暖”多年的公益行动中，海澜之家不仅为山区师生定制捐赠羽绒服暖身，还发起冬令营、引进教育资源、开展多项文化主题活动，用可持续的暖意呵护和陪伴孩子们，守护他们走向远方。

从物质层面的资助到精神层面的温暖再到心灵层面的美育，海澜之家“多一克温暖”公益行动正在成为具有影响力的公益力量。

“穿上这衣服，比待在暖和的被子里还温暖。但此时温暖的并不是身体，而是我们的心”“我会做一名品学兼优的学生，以此作为对所有帮助过我的人的回报”，甘肃定西市安定区乌龙小学的学生们的一封封感谢信让人动容。众多网友也赞许海澜之家“不忘初心，温暖前行”，纷纷“为海澜之家这样有担当的企业点赞！”

汇聚力量 国民品牌勇担社会责任感

要把公益做好，形成社会合力，海澜之家用了心思。

“公益事业不能埋头苦做，而是要扩大影响，吸引更多的人加入到其中，形成社会合力，明星公益就是扩大影响力最好的方式。”海澜之家负责人介绍，公益事业从“企业搭台，大众看戏”的1.0时代，到“大众通过企业加入公益”的2.0时代，海澜之家探索着公益推广的不同阶段。

要解决公益事业中民间公益机构孱弱、企业和个人公益行动碎片化等发展问题，海澜之家以年度项目牵线，把企业、公益组织、媒体和名人串联起来，充分凝聚社会合力，汇集爱心河流。

七年来，有林志玲作为公益同行人，赶赴内蒙古回访茫汗苏木中心校的“志玲姐姐之家”，给那里的孩子送去足以抵御寒冬的温暖；有导演陆川特别参与监制了“多一克温暖”微电影《信歌》，通过对真实故事的改编，呼吁更多人参与，为山区送去“暖身又暖心”的力量；有“体操冠军”杨威、好妹妹乐队等倾情加盟，为北疆地区的孩子带来寓教于乐的公益课堂......

能把分散而有限的社会公益力量整合起来，把温暖带到偏远山区，不仅需要用心，更考验着企业的硬实力。

近年来，海澜之家用心夯实品牌的“国民”定位，做人人都能买得起的服装，做最适合中国男性的服装，这是作为一个国民品牌的诚意。“多一克温暖”公益项目更是体现了其服务社会的决心与大爱。

公益不兴起于一时，更不止于一时。今年，已是“多一克温暖”公益活动的第七年。贫困地区多少有些闭塞，起伏的山路和盘山公路旁险峻的悬崖没有让“多一克温暖”团队退缩。从云南到北疆，从甘肃到四川，从内蒙到贵州，目前，“多一克温暖”公益行动已惠及23个省份的千所学校，逾十万孩童受益。

在周立宸看来，“公益是国民生活的新时尚，它不仅仅是品牌形象的需要，而是一种发自企业家内心的诉求，也将成为我们长期坚持的事业。”

始终坚守民族品牌的责任感，坚持商业与公益同行，不断探索可持续、可互动的创新公益模式，持续温暖并帮助更多人，海澜之家的公益脚步从未停止，愈发坚定。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)