制冷能力达零下180℃ 长虹美菱超低温冷冻储存迎商机

零下40℃、零下80℃、零下164℃……从2002年开始，长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）不断刷新自己的制冷极限。今年初，他们推出了首款制冷能力达到零下180℃的超低温冰箱。
“从零下164℃到零下180℃，这16℃，我们走了12年。2008年时我们就已经做到了零下164℃，但零下180℃是今年年初才做到的，难度是很大的，需要慢工出细活。近年来，公司持续加大在研发端和制造端的投入，也时刻准备着这个市场会有井喷式的爆发。”中科美菱总经理曲耀辉说。
作为生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环，今年中科美菱在承接了多项订单后，在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019年全年的活了。预计2020年的收入同比会增长60%以上，净利润可能会同比增长100%以上。
“但是第一季度季度是非常艰难的，我们复工以后大概回来了不到30%的人员，一共100多人。公司所有人员都要下车间，两条生产线才勉强维持运转。” 曲耀辉表示。
而随着超低温冰箱订单逐渐增多，经过讨论，中科美菱领导层决定在近期上一条新的生产线以扩大产能，应对“爆满”的订单。
中国家用电器协会秘书长、冰箱专业委员会负责人王雷表示，市场需求被激活，让国内冰箱企业长期以来在技术研发上做的储备得以落地。我们的冰箱企业在智能化、识别技术、信息处理技术、云上的互联互通技术上做了很多工作。（毕磊）
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】