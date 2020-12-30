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制冷能力达零下180℃ 长虹美菱超低温冷冻储存迎商机

2020年12月30日13:54  来源：人民网-财经频道
 

　　零下40℃、零下80℃、零下164℃……从2002年开始，长虹美菱控股子公司中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）不断刷新自己的制冷极限。今年初，他们推出了首款制冷能力达到零下180℃的超低温冰箱。

　　“从零下164℃到零下180℃，这16℃，我们走了12年。2008年时我们就已经做到了零下164℃，但零下180℃是今年年初才做到的，难度是很大的，需要慢工出细活。近年来，公司持续加大在研发端和制造端的投入，也时刻准备着这个市场会有井喷式的爆发。”中科美菱总经理曲耀辉说。

　　作为生产的低温储存设备就是公共卫生体系建设的重要一环，今年中科美菱在承接了多项订单后，在九月份就完成了去年一年的产值。今年三季度结束的时候，基本上已经干完相当于2019年全年的活了。预计2020年的收入同比会增长60%以上，净利润可能会同比增长100%以上。

　　“但是第一季度季度是非常艰难的，我们复工以后大概回来了不到30%的人员，一共100多人。公司所有人员都要下车间，两条生产线才勉强维持运转。” 曲耀辉表示。

　　而随着超低温冰箱订单逐渐增多，经过讨论，中科美菱领导层决定在近期上一条新的生产线以扩大产能，应对“爆满”的订单。

　　中国家用电器协会秘书长、冰箱专业委员会负责人王雷表示，市场需求被激活，让国内冰箱企业长期以来在技术研发上做的储备得以落地。我们的冰箱企业在智能化、识别技术、信息处理技术、云上的互联互通技术上做了很多工作。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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