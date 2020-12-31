互联网存款产品“刹车” 存款市场竞争将更趋有序

岁末通常是银行揽储的关键时点，但今年，中小银行一大“揽储利器”却遭重创。近日，有地方监管发文，明确辖内各类型银行机构不得通过第三方互联网平台吸收存款。监管高层亦多次发声，警示互联网存款风险。包括蚂蚁金服、腾讯理财通、京东金融、度小满金融、携程金融、陆金所等十余家互联网平台下架互联网存款产品。

分析认为，互联网存款被规范之后，存款市场竞争将更趋有序。但面对集中下架，不排除个别银行出现流动性压力加大等情况，中小银行应在监管之下采取多种手段补充资本。

产品批量下架

近日，浙江银保监局下发《关于进一步规范辖内存款市场若干问题的通知》，明确要求辖内各类型银行机构不得通过第三方互联网平台或与其他第三方中介合作的方式吸收存款，已经开展合作的，即日起下架相关存款产品，终止合作。

此前，监管高层多次发声，警示互联网存款风险。11月7日，央行金融稳定局局长孙天琦在“数字金融领域监管科技探索与应用研讨会”上表示，互联网存款的流动性特点有别于传统储蓄存款，风险管理和监管要能跟得上。12月15日，孙天琦在第四届中国互联网金融论坛上直言，这类业务实质是“无照驾驶”开展金融业务，属非法金融活动。

12月18日，蚂蚁集团对外表示，根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。随后，腾讯理财通、京东金融、度小满金融、携程金融、陆金所等十余家互联网平台也纷纷下架互联网存款产品。

互联网存款是指银行通过第三方互联网金融平台销售存款产品，产品和服务由银行提供，平台提供存款产品的信息展示和购买接口（债权债务关系为存款人与银行）。

近两年来，多家银行在互联网金融平台推出了存款产品，加大揽存力度，拓宽获客渠道。加总此前11家头部平台上展示的银行，涉及存款在售的银行50多家，绝大部分为中小银行。单户存款金额大都在50万元（含）以下。此类产品门槛低，已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段，有的平台存款规模占其各项存款比重达83%。

“无证驾驶”潜在风险引关注

互联网存款“熄火”背后，是监管对此类“无证驾驶”业务潜在风险的关注。

在孙天琦看来，中小银行吸收互联网存款突破了传统渠道的空间限制，从资金来源看已成为全国性银行，与立足于当地、服务中小微企业的市场定位存在偏差。同时，互联网存款有意突出存款保险保障的宣传，暗示“零风险、高收益”，以吸引储户。在这种“零风险”导向下，消费者倾向于简单根据利率高低选择产品，使得本应根据机构区位、类型、规模、风险等因素形成的利率溢价机制受到歪曲。

数据显示，通过平台销售的存款产品，全部为个人定期存款，以3年、5年期为主，3年期利率最高为4.125%、5年期4.875%，均已接近或达到全国自律定价机制上限。

招联金融首席研究员董希淼表示，在互联网存款业务链条中，互联网平台提供存款产品的信息展示和购买接口，起到引流、导流作用；存款产品和服务由银行提供，债权债务关系为存款人与银行。在这种模式下，互联网平台是否涉嫌违规办理储蓄业务，需要金融管理部门认定。如果从严格意义上讲，互联网平台并非监管规定的储蓄机构，不能办理储蓄业务。

光大证券金融业首席分析师王一峰指出，中小银行经营互联网存款业务高度依赖网络平台导流，负债端稳定性差，传统的流动性管理指标对于互联网存款的不稳定性评估不足，造成中小银行潜在流动性管理难度加大，风险压力突出，也容易发生流动性风险传染。与此同时，互联网存款的高成本可能形成潜在的风险积累。特别是对于个别中小银行而言，在吸收了高成本的负债之后，缺少有效的资产端运用能力，被迫投资于高风险资产，可能造成自身信用风险的积累。

建议中小银行多渠道补充资本

业内人士普遍认为，互联网存款被规范后，存款市场竞争将更趋有序，但不排除个别银行出现流动性压力，建议进一步支持中小银行补充资本。

王一峰表示，对于互联网平台而言，互联网存款被叫停之后第三方平台缺少了相对期限偏长的产品，对产品货架的丰富度会有一些影响。但客户黏性没有消失，还存在其他种类的产品，因此第三方平台未必会受到明显冲击。对于银行来讲，原来市场认可度低、客群体系薄弱的银行受影响较大，发展速度放缓，但却能降低银行自身的经营风险，有助于控制负债成本，稳定资金，减轻流动性风险。当然，也不排除个别银行短时间内出现流动性压力加大的情况。

“有些银行成立时间比较短，客户量和存款规模都比较小，依靠第三方平台的流量加上高息，存款业务才得以扩展，现在互联网存款业务被叫停，短时间内对这些依赖渠道的银行影响比较大。”某地方银行管理层对记者坦言。

董希淼表示，互联网存款业务产品的出现，固然有银行片面追求市场份额、盲目扩大存款规模等因素，但推出新型存款产品和业务的银行多为中小银行，这更多反映出中小银行负债来源狭窄、负债成本高企的窘境。

他建议，应进一步支持中小银行补充资本。“资本补充是中小银行增强风险抵御和服务实体经济能力的重要手段，因此要支持它们引进合格股东进行增资扩股，支持发行新型资本工具和二级资本工具，支持符合条件的银行在境内外上市融资。同时，应进一步深化存款利率市场化，实施差别化政策，在市场利率自律机制之下允许中小银行采取更有弹性的存款利率浮动空间。”董希淼说。

王一峰认为，无论是对结构性存款的“压量控价”，还是规范各类存款创新，都是控制银行体系负债成本的重要手段，预计监管部门会进一步管理突破利率自律机制和MPA约束的高成本主动负债。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)