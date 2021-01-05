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2020年通过海关跨境电商管理平台验放进出口清单增63.3%

2021年01月05日08:09 | 来源：经济参考报
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　　1月4日，记者从海关总署获悉，跨境电商呈现增长迅猛之势，2020年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单24.5亿票，同比增长63.3%。下一步，海关还将跨境电商B2B出口和跨境电商进出口退货纳入通关服务保障范围，保障B2B出口通关时效。

　　海关总署相关负责人介绍，为确保跨年大促期间跨境电商进出境快速通关，海关从2020年10月初即开始积极采取措施、谋划布局。主动走访部分电商平台和电商企业，提前了解企业促销计划、商品品类和预估销量，针对性制定了人员值班、系统保障、业务指导等工作方案，同时强化科技创新、模式创新，切实保障跨境电商商品的通关效率。

　　该负责人介绍，以江浙沪为例，为支持年末年初旺季大批量出货需求，杭州海关提前加强与空港口岸监管作业场所协调沟通，设定跨境电商货物存放专区，开辟跨境电商货物专用进仓通道；提前对接航空公司、物流企业，及时获取物流动态，保障跨境电商货物即到即验即放。另外，上海、南京、珠三角地区等也在积极制订专门措施，强化系统集成，提高通关效率。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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