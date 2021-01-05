人民网北京1月5日电 （栗翘楚）日前，人民网财经从商务部获悉，2021年元旦假期，各地积极采取措施做好防疫安全，保障市场供应，满足群众节日多样化消费需求。据商务部监测，节日期间全国消费市场运行平稳有序，供销顺畅活跃，生活必需品供应充足，节日三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。

一是促销活动精彩纷呈。上海各大企业推出品牌展览、文娱联欢、素人比拼等迎新文娱融合互动活动，打响“购物跨年”热潮“第一炮”；内蒙古、辽宁、四川、河南等地企业举行“跨年狂欢周”、“迎新嗨购不打烊”、“跨年钜惠”等活动，消费市场人气活跃。青海、河北、成都、广州重点监测零售企业销售额同比分别增长14.0%、4.0%、11.9%和7.5%。据银联商务数据，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。

二是商品消费热点突出。在各类促销活动带动下，食品等基本生活消费需求平稳增长，应季服装、家电数码、金银珠宝等商品深受消费者青睐，市场销售较好。据商务部监测，节日三天，重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%。海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。

三是服务消费加快回暖。网络订餐、大众美食、网红餐饮成为节日餐饮市场的主角，观影看展览、周边休闲游、读书赏音乐等广受热捧。节日三天，北京外卖交易量同比增幅超过17%，珠海市重点监测餐饮企业营业收入同比增长3.4%，银联商务监测全国重点餐饮企业营业收入同比增长2.7%。据有关机构数据，全国电影票房达12.99亿元，其中元旦当日票房6.01亿元，同比增长107.12%。

元旦节前，商务部印发工作通知和《商场、超市疫情防控技术指南》等4个防控指南，并组织全国商务系统召开视频会议，统筹做好2021年元旦春节期间疫情防控、市场保供和消费促进等有关工作。各级商务主管部门加强生活必需品市场监测，做好货源产销对接，落实生活必需品政府储备，并视情做好投放工作。北京全市300辆生活必需品直通车可随时投入受影响小区供应保障，上海确保日均蔬菜存储量在6000吨以上，厦门与外地肉菜企业构建供应保障网。沈阳市商务局制定应急保障预案，备齐粮油肉蛋奶等生活必需品1.1万吨，确保市民节日所需。

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