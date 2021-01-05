人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

商务部：2021年元旦节日消费市场运行活跃有序

2021年01月05日11:05 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月5日电 （栗翘楚）日前，人民网财经从商务部获悉，2021年元旦假期，各地积极采取措施做好防疫安全，保障市场供应，满足群众节日多样化消费需求。据商务部监测，节日期间全国消费市场运行平稳有序，供销顺畅活跃，生活必需品供应充足，节日三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。

一是促销活动精彩纷呈。上海各大企业推出品牌展览、文娱联欢、素人比拼等迎新文娱融合互动活动，打响“购物跨年”热潮“第一炮”；内蒙古、辽宁、四川、河南等地企业举行“跨年狂欢周”、“迎新嗨购不打烊”、“跨年钜惠”等活动，消费市场人气活跃。青海、河北、成都、广州重点监测零售企业销售额同比分别增长14.0%、4.0%、11.9%和7.5%。据银联商务数据，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。

二是商品消费热点突出。在各类促销活动带动下，食品等基本生活消费需求平稳增长，应季服装、家电数码、金银珠宝等商品深受消费者青睐，市场销售较好。据商务部监测，节日三天，重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%。海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。

三是服务消费加快回暖。网络订餐、大众美食、网红餐饮成为节日餐饮市场的主角，观影看展览、周边休闲游、读书赏音乐等广受热捧。节日三天，北京外卖交易量同比增幅超过17%，珠海市重点监测餐饮企业营业收入同比增长3.4%，银联商务监测全国重点餐饮企业营业收入同比增长2.7%。据有关机构数据，全国电影票房达12.99亿元，其中元旦当日票房6.01亿元，同比增长107.12%。

元旦节前，商务部印发工作通知和《商场、超市疫情防控技术指南》等4个防控指南，并组织全国商务系统召开视频会议，统筹做好2021年元旦春节期间疫情防控、市场保供和消费促进等有关工作。各级商务主管部门加强生活必需品市场监测，做好货源产销对接，落实生活必需品政府储备，并视情做好投放工作。北京全市300辆生活必需品直通车可随时投入受影响小区供应保障，上海确保日均蔬菜存储量在6000吨以上，厦门与外地肉菜企业构建供应保障网。沈阳市商务局制定应急保障预案，备齐粮油肉蛋奶等生活必需品1.1万吨，确保市民节日所需。

(责编：栗翘楚、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
　　人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
两部门印发办法 小额政府采购项目原则上预留给中小企业
　　本报北京12月29日电  （记者曲哲涵）为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》并于日前印发。 《办法》要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved