由于美元走弱等因素影响，欧元兑美元汇率6日升至近三年高点。

在欧洲市场，欧元兑美元汇率6日升至1欧元兑1.2349美元，为2018年4月以来最高。6日，截至纽约汇市尾市，1欧元兑1.2307美元，高于前一交易日的1.2302美元。

IHS Markit于6日公布的欧元区12月服务业采购经理人指数（PMI）终值较初值有所下调，也拖累当月综合PMI不及市场预期。数据公布后，此前已经成功突破1.23大关的欧元兑美元汇率小幅回落，但很快就企稳反弹，并继续向1.2330上方挺进。6日公布的数据显示，12月，欧元区服务业PMI终值虽大大高于上月水平，但较初步估值有明显下修，并导致综合PMI从此前的49.8下调至49.1。意大利当月服务业PMI远不及预期，德国和法国也较初步估值有所下修，西班牙这一指标好于预期。

IHS Markit经济学家表示，由于加强疫情防控限制措施的影响，12月欧元区经济连续第二个月收缩，与此前预期相比有所恶化。服务行业活动下降的幅度比先前预估的要大。数据表明欧元区2020年第四季度国内生产总值（GDP）将再次出现下滑，但其下滑程度将远不如2020年第二季度严重。

IHS Markit 4日还向下修正了欧元区12月份制造业PMI，但仍远高于之前一个月的水平。IHS Markit 认为，欧元区制造业以令人鼓舞的强劲势头在2020年结束，生产增长速度提升至过去三年以来的最高速水平。未来12个月的商业预期也已增长至近三年来的最高水平，这表明2021年这种强劲增长的势头可以持续。

有分析指出，欧元区PMI数据的下调并不足以改变当前欧元继续上行的态势。同时，美国当选总统拜登提出的更大规模的财政刺激措施可能会得到国会的支持，这促使外汇投资者进一步抛售避险美元，从而将欧元兑美元汇率推向近三年高点。

2020年，欧元兑美元汇率结束了此前连续下跌两年的局面，全年上涨超过8%。不少国际机构均预计，随着全球经济的回暖，2021年欧元将延续上涨行情。

不过，也有观点认为，由于当前疫情形势仍然十分严峻，近期包括德国在内的欧洲多国宣布延长或进一步收紧防疫限制措施，2021年前几个月经济活动料仍将受到较大的影响。2021年第一季度欧元区的GDP也可能会有所下降，陷入技术衰退的风险正在增加，这可能会拖累近期欧元的表现。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)