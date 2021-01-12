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“中国经济2020”系列报道二：

潜力大：中国经济“破局”的关键支撑

车柯蒙
2021年01月12日08:09 | 来源：人民网-财经频道
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2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。

新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。同时，单边主义、保护主义、霸凌行径上升，全球经济持续下行，国际格局加速演进。

在危机中育新机，于变局中开新局。

2020年，中国经济交出了一张世界瞩目的发展答卷。

在一季度回落6.8%的基础上，二季度中国经济增速大幅提升10个百分点，同比增长3.2%。2020年10月19日，中国宣布前三季度经济增速转正，在全球主要经济体中率先复苏。

在逆境中“破局”，彰显出中国经济强大的抗风险能力和深厚的底蕴。而坚持挖掘潜力、释放潜力、激发潜力，正是2020年中国经济取得历史性成就的关键支撑。

用好用足国内市场

在转型升级中挖掘经济发展潜力

挖掘经济发展潜力，从我国持续优化的经济结构里，从快速成长的新兴产业里，更从日益扩大的市场规模里。

国家统计局发布的2020年前三季度国民经济运行情况显示，三季度服务业增加值同比增长4.3%，比二季度加快2.4个百分点；三季度社会消费品零售总额由负转正，9月社会消费品零售总额同比增长3.3%，连续2个月正增长……

主要指标的变动趋势，体现出中国经济结构在应对疫情冲击的过程中，实现了持续优化和换挡升级。

再看数据，2020年的中国经济亮点多，更“新”意足：

前10月，工业机器人产量同比增长20%以上；

前11月，中国规模以上高技术制造业增加值同比增长6.4%，全国网上零售额同比增长11.5%；

前11月，全国快递服务企业业务量累计完成741亿件，同比增长30.5%……

这一年，人工智能、大数据、5G等新技术与各领域深度融合，新业态正改变着中国老百姓的生活，亦成为经济增长最具潜力的部分。

经济潜力足，消费市场的表现更是直观的“晴雨表”。

据商务部消息，2020年前11月，全国的电商直播场次超过2000万场；上半年网上零售额达51501亿元，同比增长7.3%；2021年1月4日，国家电影局发布的数据显示，元旦当日，中国票房达到6.01亿人民币，创下近10年来最高纪录……

2020年，中国大陆总人口突破14亿人，中等收入群体超过4亿人，成为全球最具成长性的消费市场。

居民消费的底气，更来源于稳中向好的就业形势。2020年，围绕稳就业、保民生，各级政府采取了强有力的措施，就业优先政策全面强化，就业形势出现了积极变化。前11月，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%。前三季度经济数据显示，多个指标由负转正，GDP同比增长0.7%，全国居民人均可支配收入23781元，比上年同期名义增长3.9%，扣除价格因素，实际增长0.6%。

持续优化营商环境

在“放管服”改革中释放经济发展潜力

2020年12月17日，一笔2463.8万元的船舶退税款在国家税务总局洋浦经济开发区税务局办结，并于2小时内到达企业账户，这是全国首笔“国内建造并从事国际运输船舶退税”业务。

这标志着海南自贸港“国际运输船舶增值税退税”政策正式落地，意味着随着政策效应的持续显现，营商环境得以进一步优化，国内企业国际航运成本降低，航运企业开辟国际航线添了新动能。

中国经济发展的巨大潜力，离不开近年来我国围绕优化营商环境，实施的一系列“刀刃向内”的改革创新。

在西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强看来，依靠改革激发市场主体活力，应对经济下行压力，是多年来行之有效的做法和经验。

该压缩的压缩，该简化的简化，不断优化的营商环境强健了我国经济发展“体格”，更为中国经济高质量发展开辟出新空间。

2019年10月世界银行发布的《全球营商环境报告2020》中，我国营商环境排名跃居全球第三十一位，连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

国家发改委发布的《中国营商环境报告2020》显示，我国优化营商环境取得积极成效，企业和群众的获得感明显提升。

获得感来源于哪里？对于企业和群众而言，审批少了，税费轻了，便利多了……

2020年，我国财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债，这2万亿元财政资金，通过“一竿子插到底”的创新直达机制，下达时间从120天以上缩短到7天，确保助企纾困政策快速作用于市场主体。

2020年，全年新增减税降费超过2.5万亿元。税收红利从“纸上”落实到“账上”，实打实地减轻了企业税费负担。

市场准入负面清单事项数量由151项减至131项，市场准入门槛不断放宽，减审批、减材料、减环节，切实为企业发展提质增效。

栽好梧桐树，凤凰自然来。

2020年前三季度，全国共新设市场主体1845万户，同比增长3.3%；全国日均新设企业2.2万户，日均净增1.2万户；日均新设市场主体6.7万户，日均净增3.9万户；前三季度，全国共注吊销市场主体779.7万户，同比下降7.9%。

市场主体快速发展，投资信心明显增强，正是我国营商环境不断改善的生动写照。

开放的大门越开越大

以高水平对外开放激发经济发展潜力

临近春节，来自马来西亚的猫山王榴莲正在重庆一家超市热销，经过重重防疫检验的榴莲令中国“吃货”们称赞不已。

树熟的榴莲从马来西亚巴生港出发，海运至广西北部湾港后再转乘“陆海新通道”班列运抵中国消费者餐桌，较传统运输运方式节省约20天，节约了运输成本和时间成本，贸易商获了利润，消费者饱了口福。

2020年1至11月，西部陆海新通道铁海联运班列(重庆—钦州)开行1137列，同比增长36.82%，为西部地区开发开放注入强劲动能。

2020年，在疫情冲击下，国际贸易投资大幅萎缩，产业链供应链循环受阻。面对愈加复杂的发展环境，中国选择开放大门，为全球经济复苏提供中国方案。

2020年9月，中国国际服务贸易交易会在北京举办。这是疫情发生以来，由中国举办的首场、也是全球最大的线上线下相结合的国际经贸活动。

两个月后，第三届中国国际进口博览会在上海如期召开，来自124个国家和地区的企业参展，成交额达726.2亿美元。

为推动更高水平的对外开放，中国推出一系列政策措施，为市场主体提供支撑。全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案公布，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署，中欧投资协定谈判如期完成……

在构建“双循环”新发展格局下，坚持对外开放，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，不仅为全球经济创造机遇，也为自身发展谋求先机。

前11个月，中国货物贸易进出口总值29.04万亿元，同比增长1.8%，进出口已连续6个月实现正增长；中国实际使用外资同比增长6.3%……

全球贸易大幅下滑的大背景下，中国对外贸易的逆势增长，彰显出开放的中国所蕴含的发展潜力。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员赵福军在接受人民网记者采访时表示，持续扩大开放，正引导着我国企业利用好世界机遇，推动国内生产标准与国际标准协调、融合，推动国内市场规范升级，提升生产经营的标准和品质，加快培育竞争新优势。 

 

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(责编：车柯蒙、刘阳)

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