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沪指站上3600点两市成交额连续七天超万亿

2021年01月13日08:17 | 来源：经济参考报
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　　1月12日，A股三大指数集体大涨，其中沪指收盘上涨2.18%，站上3600点整数关口，收报3608.34点，创逾5年新高；深证成指收涨2.28%，收报15460.03点；创业板指收涨2.83%，收报3180.35点。两市成交额连续七天超万亿元，1月12日达1.09万亿元。北向资金1月12日净流入84.45亿元。

　　当日，行业板块大多收涨，券商信托板块涨幅居前。其中，招商证券收涨10.01%，收报26.05元；中信证券收涨9.39%，收报32.03元；中金公司收涨8.23%，收报73.61元。酿酒板块早盘翻红后强势上扬，酒鬼酒涨停；口子窖、皇台酒业、迎驾贡酒、泸州老窖等个股涨幅超6%；贵州茅台收涨2.91%，收报2160.90元，再创新高。银行板块个股大多拉升，厦门银行涨4.28%；招商银行涨2.64%，盘中再创新高。

　　板块资金流向方面，1月12日，券商信托板块获主力净流入60.8亿元，净额排名居首位，其中中信证券获主力净流入24.68亿元。保险板块获主力净流入15.91亿元。另有机械行业、家电行业、酿酒行业、银行、航天航空等板块获主力净流入超6亿元。汽车行业板块获主力净流出13.88亿元。

　　海通证券指出，2021年A股市场有望迎来基本面和情绪面共振，预计A股净利累计同比增速将持续回升至2021年三季度。中金公司则表示，短期市场情绪可能在波动中继续升温，但市场整体估值已经不低，中期应关注市场波动上升的风险。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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