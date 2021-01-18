人民网北京1月18日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行2020年国民经济运行情况新闻发布会，国家统计局局长宁吉喆在会上表示，2020年各地区各部门在稳就业、保民生，稳住经济基本盘的同时，坚定不移地贯彻新发展理念和推动高质量发展，持续深化改革、扩大开放、培育壮大新动能，经济增长的质量和效益稳步提升。

具体来看，主要表现在以下几个方面：

一是创新的第一动力持续增强。新产业、新业态、新产品快速发展，2020年1-11月份，规模以上战略性新兴服务业企业营业收入同比增长8.6%，快于规模以上服务业7个百分点。实物商品网上零售额比重达到了24.9%，比上年提高；工业机器人、新能源汽车、集成电路的产量都是高位增长，分别为19.1%、17.3%、16.2%。科技型中小企业、高新技术企业的数量突破了20万家；刚才我介绍的上天下海的科学探测都实现了重大突破。

二是协调内生的特点日益凸显。产业结构转型迈出新步伐，全年装备制造业、高技术制造业增加值分别增长6.6%、7.1%，高于全部规模以上工业3.8和4.3个百分点。第三产业增加值占国内生产总值的比重为54.5%，比上年提高0.2个百分点。需求结构的调整取得新的进展，高技术产业、社会领域的投资均比上年增长10%以上，为10.6%、11.9%，分别快于全部投资7.7、9个百分点。城乡区域发展的差距继续缩小，农村居民收入增长快于城镇居民收入增长，常住人口城镇化率超过60%。

三是绿色发展的底色相当亮丽。节能降耗取得成效，全年单位GDP能耗下降，天然气、水核风光电等清洁能源的消费量占能源消费总量的比重比上年提高了1个百分点。环境质量也明显改善，全年全国337个地级及以上城市PM2.5浓度比上年下降8.3%。水环境方面，1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例提高了8.5个百分点。

四是开放必由之路十分开阔。2020年我们隆重庆祝深圳等经济特区建立40周年，上海浦东开发开放30周年，先行先试变成了示范引领，激发出经济发展的蓬勃动力。在全球贸易和跨境投资萎缩的背景下，我国货物进出口总额和实际利用外资双双实现正增长，全国实际使用外资额最后一个月的数还没有正式公布，1—11月份增长6.3%，对稳住经济基本盘发挥了重要作用。过去一年，海南自由贸易港建设也在加快推动，我们与“一带一路”沿线国家的经贸交往活跃，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，中欧投资协定谈判完成，这些都为开放发展提供了强大的动力。

五是共享根本目的更加鲜明。脱贫攻坚成效显著，既消除了绝对贫困，又消除了区域性整体贫困。就业形势总体稳定，调查失业率已恢复到上年同期水平，全国城镇调查失业率2月份最高的时候达到了6.2%，12月份降到了5.2%。居民生活质量显著提升，耐用消费品拥有量快速增长。多层次社会保障体系加快构建，教育、文化、卫生等社会事业繁荣发展，基本公共服务保障能力持续加强。

2021年如何进一步推动我国经济高质量发展？宁吉喆表示，2021年是“十四五”规划的第一年，“十四五”规划的主题就是推动高质量发展。要坚持把发展作为党执政兴国的第一要务，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，不断巩固疫情防控和经济稳定恢复发展态势，努力保持经济运行在合理区间，为高质量发展创造有利的环境，着力提升发展的质量和效益，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，把高质量发展贯穿到经济社会的各个领域和全过程。

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