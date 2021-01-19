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中国经济总量首超100万亿元（新数据 新看点）

创新引领、结构优化，发展更有含金量

本报记者  陆娅楠
2021年01月19日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国经济跃上新的大台阶！

　　国家统计局1月18日公布，初步核算，2020年我国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元，达1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

　　——GDP突破100万亿元，来之不易、弥足珍贵，彰显党中央的判断力、决策力、行动力。

　　2020年，百年不遇的新冠肺炎疫情突然暴发，世界经济陷入第二次世界大战结束以来最严重的衰退。猝不及防的冲击，使我国一季度GDP同比下降6.8%，出现有季度统计数据以来首次负增长。

　　“把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，就能够实现今年经济社会发展目标任务。”危急时刻，重要关头，以习近平同志为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，统筹疫情防控和经济社会发展：在打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战的同时，增加1万亿元财政赤字，发行1万亿元抗疫特别国债，推动金融系统向实体经济让利1.5万亿元，新增减税降费2.5万亿元……

　　政策组合拳招招精准、合力十足。中国率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正。纵观2020年全年，中国经济季度增速实现了-6.8%、3.2%、4.9%、6.5%的逆势上扬，预计将成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，在世界经济中的份额也由2019年的16.3%上升到17%左右，创下历史新高。在新中国历史上极不平凡的这一年，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

　　——GDP突破100万亿元，凝聚着共同奋斗、共享发展，人人都有获得感。

　　云南报告：傈僳族、独龙族、怒族和普米族整族脱贫，88个贫困县脱贫出列！

　　广西报告：融水苗族自治县等8个贫困县摘帽，54个贫困县脱贫出列！

　　…………

　　2020年，喜讯频传。11月23日，贵州省宣布全省剩余的9个贫困县退出贫困县序列。至此，我国832个贫困县全部摘帽。经过8年持续奋斗，我们如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。

　　发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。跃上100万亿元大台阶的GDP是全体人民共同奋斗出来的，全面小康路上一个不能少，脱贫致富一个不能落下。2020年，我国消除了绝对贫困和区域性整体贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，且贫困人口较多的广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等七省份，农村居民人均可支配收入名义增速均高于全国农村居民增速0.2至1.7个百分点。

　　如此震撼的成就，使中国精准扶贫理念被写入联合国大会文件，联合国秘书长古特雷斯将中国誉为“减贫领域的世界纪录保持者”。

　　——GDP突破100万亿元，意味着创新引领、结构优化，发展更有含金量。

　　“嫦娥五号”成功登月并采样返回，“天问一号”火星探测器成功发射，“北斗三号”全球卫星导航系统正式开通，量子计算机“九章”成功研制……

　　虽有疫情冲击，中国的创新发展依然坚毅前行。“我们坚定不移地贯彻新发展理念，推动高质量发展，经济增长的质量和效益稳步提升。”国家统计局局长宁吉喆说，“我国的社会生产力已经达到一个新的水平。”

　　GDP突破100万亿元的背后，是综合国力持续提升。2020年，我国粮食总产量创历史新高，连续6年保持在1.3万亿斤以上，稳居世界第一；制造业增加值预计连续11年居世界第一；高速铁路营运总里程达到3.8万公里，高速公路里程超过15.5万公里，5G终端连接数已超过2亿，均居世界第一。

　　GDP突破100万亿元的背后，是结构优化特征明显。2020年，我国第三产业增加值占GDP的比重为54.5%，比上年提高0.2个百分点；最终消费支出占GDP的比重达54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点。

　　GDP突破100万亿元的背后，是绿色发展底色亮丽。2020年，我国单位GDP能耗下降，清洁能源消费量占能源消费总量的比重比上年提高了1个百分点；全国337个地级及以上城市PM2.5浓度同比下降8.3%；水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例提高了8.5个百分点。

　　——GDP突破100万亿元，体现着立己达人、兼济天下，为世界经济发展注入更多正能量。

　　2020年11月15日，历经8年谈判，《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署。协定覆盖的15个成员国，人口规模、经济总量和贸易份额均占全球约30%，这意味着全球最大自贸区正式起航。

　　疫情突袭之下，经济全球化遭遇逆流之时，中国不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也没有关起门来封闭运行，而是加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，更好贡献世界。

　　中国商品跨境物流越来越稳。2020年中欧班列共开行1.24万列，逆势增长50%，综合重箱率98.4%，通达欧洲21个国家、97个城市，保障当地生产“不断链”、生活“不断供”。

　　中国投资门槛越来越低。2020年版外商投资准入负面清单，提高了服务业、制造业、农业开放水平，全国和自贸试验区负面清单压减比例分别达17.5%、18.9%。

　　中国开放大门越开越大。从首次整体“上线”的广交会，到99项创新类成果首发的服贸会，再到意向成交超726亿美元的进博会……2020年，在全球贸易大幅萎缩的情况下，我国货物进出口总额创历史新高，比上年增长1.9%，为全球经济复苏注入更为强劲的动能。

　　站在“两个一百年”的历史交汇点上远眺，只要我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，“中国号”经济巨轮必将无惧风雨、劈波斩浪，在新征程上勇往直前！

　　（相关报道见第二版）  


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 01 版）
(责编：岳弘彬)

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