本报北京电 （记者吴秋余）中国支付清算协会近日发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，2020年有74.0%的用户每天使用移动支付，较2019年提高4.4个百分点，绝大多数用户认为操作简单方便是选择移动支付的主要原因。

调查显示，当前中国移动支付小额特征日益显著，用户单笔支付金额以100元以下为主，500元以上移动支付占比下降。2020年，有38.4%的用户单笔支付金额在100元以下，较2019年提高23.3个百分点，16.4%的用户单笔支付金额在500元-1000元，较2019年下降18.9个百分点。

“移动支付日益受到普通消费者的喜爱，充分显示了国内移动支付基础设施建设取得的进步。”支付行业资深专家、银联商务副总裁孙战平表示，近年来，中国人民银行在全国范围内组织推动“移动支付便民工程”建设，将便民、惠民的移动支付服务延伸至公共交通、菜场、便利店等各大小额高频的民生领域，让越来越多的百姓从中受益。

“移动支付小额特征日渐显著，说明移动支付在便利用户、促进消费等方面发挥着越来越重要的作用。”招联金融首席研究员董希淼认为，移动支付主要定位于零售、小额、便民支付，单笔100元以下支付比例大幅度上升，表明随着公交、地铁、百货等生活场景普及移动支付设施，用户在日常消费中使用移动支付的频率越来越高。

在移动支付用户属性与行为偏好方面，调查显示，二维码支付是移动支付用户最常使用的支付方式，在终端设备上使用闪付的用户比例下降。2020年，移动支付用户表示最常使用的支付方式是使用客户端扫码或出示二维码完成支付，占比95.2%，较2019年提高2.6个百分点。2020年，用户最常使用的移动支付产品是微信支付、支付宝和银联云闪付（不含刷卡或挥卡支付），占比分别为92.7%、91.0%和74.9%。

安全隐患仍是移动支付用户担心的首要问题。调查显示，个人信息被泄露、手机扫描到伪假条码和账户资金被盗用是用户最担心遇到的安全问题。2020年，用户使用移动支付过程中担心遇到的安全问题排名第一的是个人信息被泄露，占比79.0%。

对于移动支付未来的发展，孙战平认为，随着大数据、人工智能等新技术在支付领域的深入应用，风控的系统、技术和模型等都在不断更新迭代，未来移动支付会越来越安全，让广大商户、用户享受到更安心、便捷的支付服务。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)