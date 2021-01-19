人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

移动支付小额特征显著，单笔支付金额以100元以下为主——

报告显示：超七成用户每天使用移动支付

2021年01月19日08:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京电　（记者吴秋余）中国支付清算协会近日发布的《2020年移动支付用户问卷调查报告》显示，2020年有74.0%的用户每天使用移动支付，较2019年提高4.4个百分点，绝大多数用户认为操作简单方便是选择移动支付的主要原因。

　　调查显示，当前中国移动支付小额特征日益显著，用户单笔支付金额以100元以下为主，500元以上移动支付占比下降。2020年，有38.4%的用户单笔支付金额在100元以下，较2019年提高23.3个百分点，16.4%的用户单笔支付金额在500元-1000元，较2019年下降18.9个百分点。

　　“移动支付日益受到普通消费者的喜爱，充分显示了国内移动支付基础设施建设取得的进步。”支付行业资深专家、银联商务副总裁孙战平表示，近年来，中国人民银行在全国范围内组织推动“移动支付便民工程”建设，将便民、惠民的移动支付服务延伸至公共交通、菜场、便利店等各大小额高频的民生领域，让越来越多的百姓从中受益。

　　“移动支付小额特征日渐显著，说明移动支付在便利用户、促进消费等方面发挥着越来越重要的作用。”招联金融首席研究员董希淼认为，移动支付主要定位于零售、小额、便民支付，单笔100元以下支付比例大幅度上升，表明随着公交、地铁、百货等生活场景普及移动支付设施，用户在日常消费中使用移动支付的频率越来越高。

　　在移动支付用户属性与行为偏好方面，调查显示，二维码支付是移动支付用户最常使用的支付方式，在终端设备上使用闪付的用户比例下降。2020年，移动支付用户表示最常使用的支付方式是使用客户端扫码或出示二维码完成支付，占比95.2%，较2019年提高2.6个百分点。2020年，用户最常使用的移动支付产品是微信支付、支付宝和银联云闪付（不含刷卡或挥卡支付），占比分别为92.7%、91.0%和74.9%。

　　安全隐患仍是移动支付用户担心的首要问题。调查显示，个人信息被泄露、手机扫描到伪假条码和账户资金被盗用是用户最担心遇到的安全问题。2020年，用户使用移动支付过程中担心遇到的安全问题排名第一的是个人信息被泄露，占比79.0%。

　　对于移动支付未来的发展，孙战平认为，随着大数据、人工智能等新技术在支付领域的深入应用，风控的系统、技术和模型等都在不断更新迭代，未来移动支付会越来越安全，让广大商户、用户享受到更安心、便捷的支付服务。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
潜力大：中国经济“破局”的关键支撑
　　2020年，中国经济在风险挑战中破浪前行。 新冠肺炎疫情突如其来，给世界带来全方位冲击。…
韧性强：中国经济“转正”的关键密码
　　2020年是新中国历史上极不平凡的一年。受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，不稳定不确定性因素增多，全球生产和需求遭受全面冲击。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved