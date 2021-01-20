广西去年减免港口建设费6亿元
2021年01月20日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁1月19日电 （记者张云河）广西壮族自治区财政厅近日发布数据显示：2020年，广西累计减免港口建设费6.03亿元，累计减半征收船舶油污损害赔偿基金131.24万元。
为进一步落实减税降费政策，推动企业复工复产，促进外贸稳定发展，广西财政厅和海事局自去年3月1日起至当年12月31日免征进出口货物港口建设费、减半征收船舶油污损害赔偿基金。对符合减免条件但缴费人已缴费的，由海事部门办理退费或从缴费人应缴费额中予以抵扣。
港口建设费和船舶油污损害赔偿基金减免政策的落实，助力企业纾困解难，有助于企业复工复产，同时也切实降低了进出口边界合规成本，进一步优化了广西口岸营商环境。
《 人民日报 》（ 2021年01月20日 10 版）
(责编：岳弘彬)
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