潘福达

原标题：房贷利率开年维持平稳

本报讯（记者 潘福达）昨天，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。新一期LPR依然“原地踏步”，连续9个月维持不变。

1月LPR持平在市场预期内。1月15日人民银行开展5000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对1月15日MLF到期和1月25日TMLF到期的续做）和20亿元逆回购操作，开年首次MLF操作利率持平。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，MLF操作利率是1年期LPR报价的参考基础，自去年9月以来，两者一直保持同步调整。另外，近期短期市场利率保持稳定，12月以来同业存单利率大幅下行，但绝对水平仍然偏高，因此银行下调1月LPR报价加点的动力不足，1年期LPR报价保持不变。

中国民生银行首席研究员温彬认为，在宏观政策“不急转弯”“稳字当头”的基调下，LPR保持不变既是与经济恢复情况相适应的体现，同时也有助于在“稳增长”与“防风险”之间实现平衡。

市场普遍关注今年是否还有降准和下调利率的空间？“目前经济已经回到潜在产出水平，企业信贷需求强劲，货币信贷合理增长，说明当前利率水平是合适的。”央行货币政策司司长孙国峰近日在国新办新闻发布会上表示，不论与其他发展中国家相比，还是与我国历史上的准备金率相比，目前我国存款准备金率水平都不高。下一步，央行将持续深化利率市场化改革，巩固贷款实际利率下降成果，推动企业综合融资成本稳中有降，为经济高质量发展提供良好的货币环境。

央行副行长陈雨露表示，2021年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，继续保持对经济恢复必要的支持力度。货币政策要“稳”字当头，不急转弯。灵活把握货币政策的力度、节奏和重点，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。

温彬分析认为，央行表态意味着当前普遍和定向降准概率降低。随着春节的临近，市场对资金需求仍然会相对旺盛，央行将继续通过“逆回购+MLF”组合的方式维护市场流动性合理充裕，预计动用准备金政策的概率不大。对于利率水平而言，预计下阶段LPR将会继续维持平稳，与经济发展实际情况保持一致，而央行也会通过结构性政策精准引导制造业、小微企业等重点领域和薄弱环节的实际融资成本下降。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)