人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

2020年银联网络转接交易金额205.6万亿元

2021年01月22日16:35 | 来源：人民网-财经频道
小字号

1月22日，中国银联发布2020年年度交易数据。数据显示，2020年，银联网络转接交易金额205.6万亿元，同比增长8.8%，银联网络转接交易笔数同比增长12.7%。

随着数字支付时代的到来，银联加强与商业银行的紧密合作，不断创新升级支付产品，助力推动银行业产品和服务数字化转型，持续深耕全球市场。截至目前，银联受理网络已覆盖全球179个国家和地区。云闪付APP等银联移动支付产品提供了体验感良好的便民支付服务，银联无界数字银行卡以全新的支付体验受到持卡人欢迎。

据了解，云闪付APP等移动支付产品持续集成各项新功能、新权益。发布3年来，立足“合作共赢、共生共荣”的多方合作商业模式，云闪付APP总用户数逾3亿，与商业银行APP“互联互通”取得积极进展，支持670多家银行借记卡余额查询、150多家银行信用卡账单查询及0手续费还款、60家银行Ⅲ类账户申请，超过70家银行入驻“云闪付分行”。云闪付APP发布的8.0版本，现已支持“一键绑卡”和个人信用报告查询等功能，提升智能搜索、扫码识别等功能体验，优化跨境服务，深化商城建设。

卡产品体系数字化转型步伐加快。银联联合商业银行加快数字化转型和创新发展，推出首张数字银行卡“银联无界卡”，打造 “申卡、绑卡、用卡”一体化流程，促进发卡与场景协同发展，构建数字化发卡生态。截至2020年底，11家银行已发行无界卡突破150万张。同时，强化数字化权益服务体系建设，推出1400余种银行卡覆盖居民日常消费需要，围绕高端、商旅、年轻等重点客群，优化银联卡权益服务体系，并聚焦线上互联网场景，赋予用户权益选择自主权，满足持卡人对银联权益的个性化诉求，为数字化发卡提供有力支撑。

线上线下“支付+”场景深度融合，数字普惠金融实践更加丰富。继续深入开展移动支付便民工程，各场景支付效率和用户体验得到显著提升。目前，全国37个城市地铁、1750个市县公交、30万家零售连锁门店、8.6万家餐饮连锁门店、超2000所校园支持银联移动支付。近20个省市区上线医保电子凭证，提供在线就诊挂号缴费、医保药店购药和医保账户查询等各类医保服务。政务服务领域接入20个省市“一网通办”平台，助力“互联网+政务”迈上新台阶。打造数字校园、数字社区、数字景区、数字政务等9个场景解决方案，围绕各类场景提供有针对性的特色增值服务，持续构建“支付+”场景经营生态。同时，银联支付服务向县域、农村市场进一步下沉，已建设90个移动支付引领县。

服务全球用户，提供安心“在家”支付服务。银联受理网络已延伸至全球179个国家和地区，其中近半数支持银联移动支付服务。日常消费、公共交通、教育缴费等领域的受理场景不断丰富。同时，在境外持续做好“非接触”支付服务，重点提升送餐、打车、在线购物等场景的用卡体验。

开拓数字化发展新格局，发布金融级云服务“银联云”，科技、数据基础能力稳步增强。“银联云”为产业各方提供自主可控、安全可信的金融级云平台产品和服务，向商业银行、支付公司等金融机构解决技术架构转型、产品服务深入市场提供基础支撑，助力金融行业数字化转型加速。银联着力推进区块链、物联网、生物特征识别等新技术、新产品的研究应用。

风险防控服务能力提升，保障持卡人支付安全。2020年，银联网络欺诈率控制在0.72BP，持续处于全球低位水平。积极防控治理跨境赌博、电信网络诈骗等风险，全年拦截可疑涉赌交易3500万笔。深化产业联防联控，配合公安机关查处案件1.3万起。

2021年，银联将继续践行“支付为民”的使命和责任，积极开展能力建设。聚焦转接清算主业，提升多元账基转接清算能力，推动支付服务广度从卡产品向全支付产品拓展。联动产业各方加速推进受理市场建设，让移动支付服务惠及更广泛用户，推动移动支付便民工程更好地服务于实体经济发展和社会民生改善。进一步加强与商业银行的合作，优化云闪付APP核心功能，提高云闪付APP平台价值，推动卡产品体系数字化升级，优化动态卡权益体系，高效支撑商业银行等合作伙伴应对市场变革，助力推动支付产业数字化水平不断提高。（牛广文）

(责编：车柯蒙、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：2020年我国利用外资同比增长6.2% 规模创历史新高
　　人民网北京1月20日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布消息，2020年，我国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%（折合1443.7亿美元，同比增长4.5%；不含银行、证券、保险领域，下同），规模再创历史新高。 商务部介绍，2020年，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，在全球跨国直接投资大幅下降的背景下，全年实际使用外资逆势增长，实现了引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”，圆满完成稳外资工作目标。…
从十组税收数据看2020中国经济
　　人民网北京1月20日电 （记者车柯蒙）1月20日，国家税务总局召开新闻发布会，税务总局收入规划核算司司长蔡自力在发布会上表示，过去的2020年是极不平凡的一年，面对复杂严峻的国内外形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。税收通常被称作经济的“晴雨表”，国家税务总局充分挖掘税收大数据优势，系统梳理了十组数据，解读2020年中国税收经济。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved