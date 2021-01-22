1月22日，中国银联发布2020年年度交易数据。数据显示，2020年，银联网络转接交易金额205.6万亿元，同比增长8.8%，银联网络转接交易笔数同比增长12.7%。

随着数字支付时代的到来，银联加强与商业银行的紧密合作，不断创新升级支付产品，助力推动银行业产品和服务数字化转型，持续深耕全球市场。截至目前，银联受理网络已覆盖全球179个国家和地区。云闪付APP等银联移动支付产品提供了体验感良好的便民支付服务，银联无界数字银行卡以全新的支付体验受到持卡人欢迎。

据了解，云闪付APP等移动支付产品持续集成各项新功能、新权益。发布3年来，立足“合作共赢、共生共荣”的多方合作商业模式，云闪付APP总用户数逾3亿，与商业银行APP“互联互通”取得积极进展，支持670多家银行借记卡余额查询、150多家银行信用卡账单查询及0手续费还款、60家银行Ⅲ类账户申请，超过70家银行入驻“云闪付分行”。云闪付APP发布的8.0版本，现已支持“一键绑卡”和个人信用报告查询等功能，提升智能搜索、扫码识别等功能体验，优化跨境服务，深化商城建设。

卡产品体系数字化转型步伐加快。银联联合商业银行加快数字化转型和创新发展，推出首张数字银行卡“银联无界卡”，打造 “申卡、绑卡、用卡”一体化流程，促进发卡与场景协同发展，构建数字化发卡生态。截至2020年底，11家银行已发行无界卡突破150万张。同时，强化数字化权益服务体系建设，推出1400余种银行卡覆盖居民日常消费需要，围绕高端、商旅、年轻等重点客群，优化银联卡权益服务体系，并聚焦线上互联网场景，赋予用户权益选择自主权，满足持卡人对银联权益的个性化诉求，为数字化发卡提供有力支撑。

线上线下“支付+”场景深度融合，数字普惠金融实践更加丰富。继续深入开展移动支付便民工程，各场景支付效率和用户体验得到显著提升。目前，全国37个城市地铁、1750个市县公交、30万家零售连锁门店、8.6万家餐饮连锁门店、超2000所校园支持银联移动支付。近20个省市区上线医保电子凭证，提供在线就诊挂号缴费、医保药店购药和医保账户查询等各类医保服务。政务服务领域接入20个省市“一网通办”平台，助力“互联网+政务”迈上新台阶。打造数字校园、数字社区、数字景区、数字政务等9个场景解决方案，围绕各类场景提供有针对性的特色增值服务，持续构建“支付+”场景经营生态。同时，银联支付服务向县域、农村市场进一步下沉，已建设90个移动支付引领县。

服务全球用户，提供安心“在家”支付服务。银联受理网络已延伸至全球179个国家和地区，其中近半数支持银联移动支付服务。日常消费、公共交通、教育缴费等领域的受理场景不断丰富。同时，在境外持续做好“非接触”支付服务，重点提升送餐、打车、在线购物等场景的用卡体验。

开拓数字化发展新格局，发布金融级云服务“银联云”，科技、数据基础能力稳步增强。“银联云”为产业各方提供自主可控、安全可信的金融级云平台产品和服务，向商业银行、支付公司等金融机构解决技术架构转型、产品服务深入市场提供基础支撑，助力金融行业数字化转型加速。银联着力推进区块链、物联网、生物特征识别等新技术、新产品的研究应用。

风险防控服务能力提升，保障持卡人支付安全。2020年，银联网络欺诈率控制在0.72BP，持续处于全球低位水平。积极防控治理跨境赌博、电信网络诈骗等风险，全年拦截可疑涉赌交易3500万笔。深化产业联防联控，配合公安机关查处案件1.3万起。

2021年，银联将继续践行“支付为民”的使命和责任，积极开展能力建设。聚焦转接清算主业，提升多元账基转接清算能力，推动支付服务广度从卡产品向全支付产品拓展。联动产业各方加速推进受理市场建设，让移动支付服务惠及更广泛用户，推动移动支付便民工程更好地服务于实体经济发展和社会民生改善。进一步加强与商业银行的合作，优化云闪付APP核心功能，提高云闪付APP平台价值，推动卡产品体系数字化升级，优化动态卡权益体系，高效支撑商业银行等合作伙伴应对市场变革，助力推动支付产业数字化水平不断提高。（牛广文）

(责编：车柯蒙、刘阳)