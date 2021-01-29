1月28日，深交所向豆神教育下发关注函，要求公司就商誉和资产减值状况做出进一步说明。

豆神教育近日披露2020年年度业绩预告表示，拟对并购多个标的形成的商誉计提减值准备17亿至21亿元，对部分无法在未来年度给公司带来经济利益流入的资产计提减值准备6000万元，并增加信用减值损失约5000万元。2020年度预计亏损19.8亿至24.66亿元。

关注函要求公司逐项列示2020年末公司商誉的构成情况及相关并购标的具体情况，包括标的名称和并购时间，收购时的交易金额、商誉原值、盈利预测，收购后历年业绩表现、与盈利预测的差异、商誉减值准备计提情况、标的是否实现有效管控等。

此外，公司预计2018年至2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润为负，关注函要求公司结合当前业务发展方向及业务恢复情况、负债状况和财务压力、各子公司的经营状况等，说明公司业绩下滑或亏损的情形是否持续，持续经营能力是否存在不确定性及拟采取的应对措施，并进行充分的风险提示。

对于业绩大幅预亏，豆神教育解释称，在业务经营方面，报告期内公司各项业务（除了核心战略大语文业务收入高速增长外）均遇到了不同程度的困难。公司强调，不仅康邦、百年英才、叁陆零教育等公司当期出现大额亏损，而且经营受到持续影响，预计短期内难以完全恢复，对公司的未来发展造成损害。公司在年末对出现减值迹象的子公司进行了商誉减值测试，初步测试结果显示，公司需要计提的商誉减值准备约为17亿至21亿元。此外，对于因受新冠疫情影响经营状况不佳的客户，考虑到在整个存续期预期信用损失率有所增加，导致计提的信用减值增加了约5000万元。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)