深度解读MAXHUB服务 与用户共创 携用户共赢
对于企业经营者和员工来说，2020年必定是充满“变革”的一年。突发的疫情挑战促使了企业办公模式的改变，催生出更多新的协作需求和场景应用，会议平板市场一时站上了“风口”。
去年一季度数据显示，全球的会议平板品牌便已超过250家。其中，2020年上半年国内会议市场TOP5品牌市占率合计超过了66%，而居首的MAXHUB市占率接近整个市场的三分之一。这也是MAXHUB自2017年全球发布以来，到2020年上半年为止，连续3年半稳坐行业市占率第一的位置。
MAXHUB如何在竞争激烈的会议平板市场保持领先，得到用户青睐?
做服务用户的产品
对于MAXHUB而言，产品为用户服务，产品本身就是一种服务。
在会议平板领域深耕多年，MAXHUB一直以来坚持以用户需求和体验为导向，为用户提供能够解决实际痛点的会议平板产品。
为实现这一目标，MAXHUB设有高效的用户调研及产品转化机制。在这套机制下，MAXHUB每年会对用户进行高达数千次的调研，并对用户反馈的数据和意见进行了全面、深入的分析。
基于大量来自用户的真实反馈，产品开发部门能够更深层次的挖掘出用户真实、迫切的需求，并针对性的开发出更符合客户实际需求的产品和功能。
MAXHUB针对已有的庞大用户群体进行深度调研，对不同场景进行针对性细分。2020年，MAXHUB发布V5系列新品，其中很多形态实现了行业“从0到1”的突破。
此前，MAXHUB产品负责人在接受媒体专访时举例V5系列的双屏产品，一屏用于投屏显示，另一个屏用于会远程视频。不仅强化了本地会议功能，同时预测到未来视频会议的需求，强化了远程协作体验。
“双屏形态的产品推出之际，受到了医疗机构、大型政企机构的广泛认可。”
借助MAXHUB，医疗、政企机构开展“无接触”工作，催生新的办公方式，使MAXHUB得到认可和好评。
MAXHUB V5系列产品的出现，改变了过去行业中以价格为基础对产品进行分类的模式，而是以服务企业不同会议和办公场景作为产品类别，使产品能够真正的服务于用户的真实使用场景、满足用户的真实需求。
“因为我们用户多，得到的真实反馈也更多。”产品负责人表示，用户的真实反馈，成为MAXHUB打造产品的重要参考。
探索服务场景的技术
产品是口碑的基石，技术决定了产品的高度。
作为以研发为基础的高科技企业，截至2019年底，MAXHUB的员工平均年龄在29岁以下，技术人员占比约60%。
不久前，《智慧会议系统第二部分:会议平板系统》标准、及《室内LED商用一体机通用技术规范》正式发布，MAXHUB全程参与两项行业标准的编制过程，标准的发布，对会议平板、室内LED商用一体机行业的健康发展起到规范作用。
针对不同类型用户、不同场景下的使用需求，MAXHUB针对性开发了相关的技术和产品功能，真正做到技术服务于真实的使用场景。
书写是会议平板在办公室中应用最频繁的场景之一，MAXHUB通过对书写场景的调研，针对推出自适应提笔检测，只需拿起笔，在任何界面下都能快速地进入书写状态，做到提笔即写，如真实白板一样快捷好用。
针对会议投屏，MAXHUB推出了人性化的"应用投屏"功能，分享者可事先选择需要投屏的文件和应用，无需投屏的桌面其他内容将"自动隐藏"，免去会议中途被消息打断的尴尬。
在协同方面，MAXHUB可根据会议室不同光线条件自动调节画质，并根据声音位置以及图像识别来判断是谁在发言，自动放大发言人画面，让发言人位于“C位”，做到见屏如见面。
每项技术创新，都是基于改善用户体验的投入，也是MAXHUB用技术高度定义服务的有力证明。
刻在骨子里的“技术基因”，推动MAXHUB不断探索新技术，服务新场景，成为行业标准的“制定者”。
用专业态度打造标杆服务
众多厂商入局，会议平板市场同质化现象显现。MAXHUB的突破口不仅在于产品和技术，在交互式平板深耕多年的经验，用专业态度打造的服务，成为MAXHUB获得诸多用户认可的关键。
截止目前，MAXHUB在全国范围内拥有超过1500+售后服务网点，有由超过9500+服务工程师组成的专业服务团队，能够为全国用户提供设备咨询、送货、安装、培训、维修等全套专业服务。对于一、二线城市的客户，MAXHUB还提供48小时内上门服务，及时、迅速的响应用户的需求，做到“只要有MAXHUB的地方，就会有MAXHUB的服务。”
此外，MAXHUB还拥有自建用户联络中心，通过400电话体系和在线客服体系，MAXHUB能够7*12小时为用户提供远程咨询服务，做到有问必答，减少日常使用当中因为联系不到客服造成的效率降低和焦虑，快速解决问题。值得一提的是，MAXHUB将质量问题换机有效期延长到了30天，以给予新用户更多的体验机会和选择空间。
MAXHUB售后服务能够脱颖而出，有赖于完善的服务支持体系。在这套服务体系下，用户有任何的需求和疑问，都可以从多个渠道、多种形式向MAXHUB反馈，MAXHUB得以快速响应客户的需求，帮助用户解决问题。
10秒极速响应:MAXHUB有多种用户反馈渠道，7*12小时人工服务，7*24小时智能AI咨询，确保用户在10秒内收到回馈，真正做到极速响应，快速解决使用疑问。
用户有问必答:无论用户是要了解某项功能，还是要预约维修，MAXHUB服务团队均能做到100%有问必答、有疑必解。对于复杂的问题，MAXHUB将升级服务级别，由线上工程师升级到线下工程师，为用户上门解决问题。
一站式专业服务:在MAXHUB看来，节省用户时间，是保证产品高效的前提。MAXHUB打造一站式售后服务，客服中心会在接到需求2小时内联系客户并确定上门时间，减少安装、售后过程中的等待环节。
以服务携手用户，共创高效体验
MAXHUB的服务不仅帮助用户解决问题，更重要的是帮助用户向更高效的办公方式转变。
对于MAXHUB而言，服务，不仅限于产品、技术、或是售后，最终目的是陪伴用户成长，共创高效体验。
在这一原则指引下，MAXHUB以专业服务支持体系为基础，通过在线客服、工程师、服务顾问为用户及时解决问题，同时也为用户日常使用提供全面的指导。另一方面，MAXHUB积极的优化产品，方案，给用户带来更好的数字化办公体验，帮助用户实现更高效的办公方式。
去年11月，MAXHUB发起“服务体验提升月”活动，截止目前累计服务近200家企业客户，范围覆盖北京、广东、上海、湖北等10多个城市，涵盖互联网企业、制造业、政企单位、医疗机构等各行各业的MAXHUB用户。
对于处在年底会议集中期的各企业用户而言，巡检活动成为了“及时雨”，保障了年底各种会议的顺利进行。
MAXHUB不仅为用户提供专业的售后服务，同时还致力于为用户的数字化转型赋能提供“捷径”。
不久前，MAXHUB开展领效计划，和来自汽车、能源、医疗、金融等行业和政企的资源IT专家们分享了不同行业数字化升级转型的心得和真实经验，为企业提供行之有效的创新方案和经验模板，从理论到实践给MAXHUB用户分享跨行业数字化转型的有效方法与途径，为企业数字化办公转型赋能。
领效计划共举行了数十场高质量直播分享，累计观看人数超过100000人，为传统企业的数字化转型添柴加薪，为领先的数字化企业提供经验分享的平台。
与用户共创高效，共赢未来
一直以来，MAXHUB始终都将用户体验置于核心地位，根本目的都是“服务用户真实需求”，并为用户提供高效的办公体验。在与用户一步一脚印的共创下，MAXHUB，母公司视源已拥有授权专利超过4400件，拥有计算机软件著作权、作品著作权超过1000项。
集众多首创科技于一体的MAXHUB，已经将高效力量传递至全球，覆盖教育、医疗、金融、新零售等多个领域，走进全球数十万家企业会议室。
借科技之力、与用户共创的“匠心”，MAXHUB正在让智能化展示、交互、协同的会议模式成为常态。
未来，MAXHUB将一如既往钻研技术、打造产品、迭代方案，专注服务用户。用持续创新和与用户共创的精神，在数字化办公的新浪潮下，助力更多行业、更多企业用户实现智能化升级。
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