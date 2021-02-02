李源、郭婷婷、李思玥、谈媛

春节回家团圆，对国人来说是习俗更是情结。不过，在当前疫情防控形势依然严峻复杂的情况下，也有越来越多的人选择“就地过年”。大家的选择更多样了，需求更多元了，春节消费市场的保供工作怎么做？“米袋子”“菜篮子”是否充裕？煤电油气供应如何？供货渠道是否畅通？

民生是“柴米油盐”里的“烟火气”，是人民群众最关心最直接最现实的“获得感”。为满足春节消费市场就地过年群众增加的新需求，近日中办、国办专门印发通知，要求相关部门抓紧做好各项服务保障工作，让人民群众度过欢乐祥和、健康安全的新春佳节。

供应充足、价格平稳 百姓餐桌丰富

答好春节民生卷，就要确保老百姓的餐桌充实，心里踏实。“菜篮子”“米袋子”“肉盘子”满不满，关系着千家万户的“小账本”，也连接着经济运行的“大账本”。

临近春节，在“蔬菜之乡”山东寿光，降雪降温天气丝毫没有影响菜农们稳产保供的信心。“大棚用的都是最新的保温材料，温湿度等关键指标能在手机上实时显示，加上咱丰富的管理经验，应对恶劣天气没问题。”寿光市田柳镇朱家庄子村的菜农朱烈玉告诉记者，近期市里还组织专家技术指导小组，到田间地头及时帮助菜农解决生产难题，保障蔬菜生产。

在北京，记者走访了多个商超，琳琅满目的年货摆满货架，新鲜蔬果、猪牛羊肉、米面粮油、糖果点心、酒水饮料等年货种类繁多，年味渐浓。

北京市朝阳区大黄庄便民市场。人民网记者李源 摄

“卖啥的都有，不缺货，物价也还可以，春节不打算专门囤菜。”在北京市朝阳区大黄庄便民市场，董大妈熟练地扫码、测温，赶早进入市场，挑选了新鲜的白菜、萝卜、黄瓜、草莓、橘子，花了43.6元。

北京新发地市场相关负责人向记者介绍，今年留京过年人数增多，蔬菜需求量将比往年大幅增加，市场已动员商户增加备货量。

“你看，这么好的香肠才33块一斤，我直接买了10斤。”1月27日上午，家住湖北省武汉市汉阳区江堤街的陈向旺和老伴到附近的生鲜市场，买了三大兜年货。

“现在排骨35元一斤，最好的五花肉27元左右。比去年价格低。”市场里一位商户告诉记者，去年同期因为疫情，农贸市场关闭，价格比现在高出不少。

湖北武汉市四新南路百尚超市中，市民在选购新鲜蔬菜。人民网郭婷婷 摄

据了解，今年为确保春节期间重要民生商品供应和价格基本稳定，武汉市支持大型连锁商业企业建设平价菜供应专区，还启动了鲜活农产品冬储春供工作和价格补贴申报。

近期，吉林省通化市疫情牵动着全国人民的心。1月26日，通化市市场监督管理局发布通告明确，将启动价格差价率管控，肉、蛋、菜、米、面、油等生活必需品购销差价率不得超过25%。

记者了解到，目前通化市通过政府集中采购储备，紧急调运粮食、蔬菜等，生活必需品储量充足。1月25日监测统计显示，通化市粮食可供应市区30天以上，蔬菜可供应14天以上。

保障市场供应、加强储备调节、加强便民服务、强化市场监测……多个中央部门也联合发力，做好春节市场保供工作。

“春节期间，我们将会同相关部门根据形势变化，每周按照组织投放2万到3万吨中央储备肉的节奏，向市场增加供应。”商务部消费促进司司长朱小良介绍，针对近期重点防疫保供地区，将组织重点保供企业落实货源、随时做好应急调运的准备，指导协调相关地区建立健全就地就近跨区域的联保联控机制。

农业农村部的农情调度也显示，目前全国在田蔬菜面积8500多万亩，同比增加100多万亩；预计今年1至2月份生猪出栏比上年同期增长25%左右；鸡蛋鸡肉供应较充足，春节前牛羊出栏将显著增加，市场供应总体有保障，价格以稳为主。

统筹配置、灵活调峰 群众温暖过冬

今冬多轮寒潮来袭，全国多地进入“速冻”模式。做好能源保供稳价工作，保障人民群众的春节“亮堂堂”“暖洋洋”，就成了春节民生卷的必答题。

在零下20摄氏度的“冰城”哈尔滨，市区内有中低压燃气管线3000余公里，调压设备万余座，阀门井4000多个。哈尔滨中庆燃气公司巡检员肖凯等200多名员工，顶风冒雪奔走在大街小巷，默默守护着冰城燃气安全。

记者了解到，为了百姓温暖过冬，中国石油、中国石化、中国海油等中央企业充分发挥“全国一张网、保供一盘棋”的统筹配置作用，产供储销贸全线发力，确保春节民生用气无忧。

国家能源集团大雁公司（神宝能源）维修人员在打磨电铲驱动轴轴承座。国家能源集团供图

临近春节，用煤也到了高峰期。为保障煤炭供应和运输，国家能源集团在安全合规前提下，加大自产煤生产，优化品种结构，增加电煤产量，落实产运协同要求，做好冬季保供。

为保障春节需求，国网连云港供电公司自1月6日起就启动了全市春节各项保供电准备工作，目前已完成了隐患排查整治、安全用电宣传和春节保供电预案编制工作。“我们还建立了全市联动的春节保供电应急体系，从人员值班到后勤保障都做好安排，确保春节期间抢修人员、车辆、物资准备充分、调配灵活。”公司运检部主任章松表示。

“我们已全面进入保电状态。”三峡集团有关负责人向记者介绍，集团相关部门加强设备巡视和在线监测、诊断分析工作。雨雪天气加大室外设备巡检力度，做好保温防冻措施，确保设备安全稳定运行。此外，还强化电力网络安全防护和电站应急值班管理，确保应急响应处置及时。

国家发展改革委经济运行调节局主要负责人此前在接受人民日报记者采访时指出，供暖季以来，电煤需求有所增加，但供应总体稳定，可满足生产生活等用煤需要。天然气方面，尽管部分区域、部分时段可能出现保供压力加大的情况，但总体平衡，能够保证人民群众温暖过冬。

提振消费、畅通渠道 护航“最后一公里”

在疫情防控之下，各类农产品能否出得了村、进得了城、上得了桌，牵动着广大百姓的心。保障民生产品线上和线下销售渠道畅通，护航“最后一公里”，也是春节民生卷的重点题目。

今年，“就地过年”催生了网购年货热潮。在京东、苏宁、美菜等电商平台上，云买年货、赶大集等活动已纷纷启动。

为引导电商企业推出更多定制化、智能化、绿色化、品质化的商品和服务，1月20日，由商务部等部门单位举办的“2021全国网上年货节”拉开序幕。

“以往传统的采办年货、聚餐聚会、拜年贺岁、逛玩庙会等活动虽有年节特色，但有可能因人群聚集引发疫情扩散风险。”商务部电子商务司司长骞芳莉表示，“年货节”主要是考虑满足春节供应，及时把年夜饭、新鲜果蔬、半制成品等及时送到消费者手中。

寿光蔬菜、江西冬笋、四川粑粑柑、智利车厘子……在苏宁易购的App上，各类“土特产”和“洋年货”令人应接不暇。

苏宁物流工作人员正在对仓储场所进行消毒。苏宁易购供图

苏宁易购平台运营集团副总裁范春燕向记者介绍，为保障民生物资供应，苏宁易购已备足各类年货。对于健康防疫类商品，苏宁自营将重点保障，放量平价供应，同时严控平台商品的价格、质量、发货。此外，范春燕表示，苏宁易购全国上万家门店也同步开启了“2021城市消费节”活动，以提振年货节消费。

“云上”年货节火热，快递能否保证及时送达？对此，京东物流、圆通、申通、中通、韵达等多家公司纷纷表态春节“不打烊”。

北京市朝阳区一家京东物流配送站外，快递员正在分拣货品。人民网记者李源 摄

京东物流表示，今年“春节也送货”运营保障范围将进一步扩大，消费者可在全国近300个城市、1500个区县正常下单收货。

同城速递闪送也宣布春节照常配送，并在全国推出“春节留守助力行动”，就地过年人员可通过临时加入闪送员增加收入。

“今年网上年货节持续时间长，业务量较去年春节期间预计也会有较大幅度的增长。”国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，全行业将尽最大努力，为广大用户顺利收到年货、愉快度过春节做好保障。（李彤、杜燕飞、勾雅文对此文亦有贡献）

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(责编：李源、张晓赫)