原标题：阳光“保”“护” 让爱发光——阳光人寿发布新定义重疾保险产品计划

2020年11月5日，中国保险行业协会与中国医师协会联合发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》(以下简称“新定义”)。新定义的出台对推动行业回归保障本源、规范市场行为、保护消费者权益、推动保险业高质量发展具有十分重要的意义。

值此新春来临之际，阳光人寿全新推出采用新定义的重疾保险产品，开启新定义重疾险时代。此次推出的新定义重疾保险产品包括“阳光保终身重大疾病保险产品计划”①、“阳光护少儿版/成人版重大疾病保险产品计划”②。上述计划不仅在产品责任方面不断优化，更是首次嵌入健康管理服务，从产品和服务两方面双向深度升级，为新老客户带来全新的产品体验和服务体验。

新定义下新“保”“护” 让重疾保障更丰富

此次推出的 “阳光保终身重大疾病保险产品计划”是一款涵盖轻症、中症、重疾合计180种疾病、多次赔付、保障终身的重大疾病保险产品计划。通过更高的性价比，凸显保险杠杆功效，满足消费者对于杠杆比高、赔付次数多的保险需求。“阳光护少儿版/成人版重大疾病保险产品计划”(以下简称“阳光护少儿版”、“阳光护成人版”)将保险保障功能和保险储蓄功能相结合，满足消费者对于“保障+储蓄”功能的需求。一方面提供多达180种的轻症、中症和重疾保障，其中阳光护少儿版还提供16种高发的少儿特定重疾保障，为孩子的健康保驾护航。另一方面阳光护少儿版提供最早30年的满期选择，阳光护成人版提供最早至被保险人年满55周岁的满期选择。被保险人领取满期保险金之后，重疾保障持续终身。更早领取满期保险金，可以更好地满足被保险人婚嫁、创业或者养老之用。

阳光人寿不断致力于通过更丰富而人性的产品设计，传递对客户的爱与责任，实现客户对家人的深情关爱与呵护。

十年专属医疗特权 让客户“医路”无忧

阳光人寿深入探索“保险+健康管理”模式，聚焦当前医疗资源紧张以及保险健康管理服务周期短的现状，整合全国1100多家公立三甲医院优质资源(覆盖全国30个省份，285个城市)，将健康管理服务嵌入此次新推出的保险产品之中，推出十年专属医疗特权——“阳光医无忧”健康管理计划③。

该计划为每一位客户提供覆盖就诊全流程的健康管理服务：日常小病私人医生一对一线上图文问诊，还可直接视频问诊；如有线下就医需求，可协助预约三甲医院专家号，快速安排重疾住院；同时，对于疑难杂症，客户可申请国内权威专病专家的二次诊疗意见，获得全面的治疗方案；重疾理赔后，对于达到一定标准的客户，还可为陪护家属提供3万/5万的重疾住院家属陪护津贴④。对于被保险人在重疾(含轻症、中症)住院期间产生的护工费(1000元/天)、住宿费(1000元/天)、餐饮费(500元/天)、交通费(同城200元/天，以及异地就医交通费)提供补助津贴。“阳光医无忧”健康管理计划，让客户在更短的时间找到更专业的医院，在更短的时间找到更权威的专家，在更短的时间得到更快速的治疗。时间就是生命，用阳光速度守护客户的健康。

值得一提的是，“阳光医无忧”的服务周期不是一年，而是长达十年，为客户提供了长久而稳定的健康管理服务。一朝拥有，十年相守，“医无忧”让阳光客户“医路”无忧。

专属尊享“保”“护” 深度加固风险防火墙

2020年行业发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》显示，重大疾病特别是恶性肿瘤发病率随年龄增加而加剧的程度越大。而当代社会，30岁到60岁，正是人生奋斗的关键时期，对于正值事业高峰期的个人而言，正处在为家庭创造财富和实现个人价值的黄金阶段，但同时也是“上有老，下有小”，肩上担子最重的时候。在这个关键时间点，无论是自己还是家人，一旦不幸发生恶性肿瘤，这都将使整个家庭面临巨额医疗支出和收入损失的双重风险。

因此，阳光人寿聚焦这一现实痛点，面向老客户特别推出了“尊享版重大疾病保险产品计划”(以下简称“尊享版产品”)，包括“阳光人寿阳光保尊享版终身重大疾病保险产品计划”⑤、“阳光人寿阳光护少儿/成人尊享版重大疾病保险产品计划” ⑥，所有阳光老客户均可以为自己和家人投保“尊享版产品”。从产品设计端将“尊享版产品”的费率与“基础版产品”⑦ 的费率保持基本持平，但在60周岁前增加50%基本保额的重度恶性肿瘤保障。有效减轻客户在辛苦打拼期因突发恶性肿瘤而带来的医疗支出和收入中断双重损失，加固应对高发恶性肿瘤风险的防火墙。回馈老客户，阳光是认真的。

例如，张先生是阳光的老客户，他具有购买“尊享版产品”的资格，看到“尊享版产品”的优势，他决定为自己再投保一份“尊享版产品”基本保额100万，这样就可以在60周岁前享受到增加50万重度恶性肿瘤保险金的保障。若60周岁前张先生不幸发生条款约定的“恶性肿瘤——重度”，可获得150万保险金的赔付，阳光为奋斗期的老客户贴心地给予更多的赔付，解决他们的后顾之忧。保险责任是保险产品的根本所在，尊享版重大疾病保险产品计划用诚挚的产品责任与性价比，保障老客户更大化的利益。

作为一家有温度、有爱心、勇于担当的保险公司，阳光人寿始终坚持“一切为了客户”的核心价值追求，践行“让我们的服务成为客户选择阳光的理由”的服务格言。阳光人寿将致力于为客户不断提供更好的产品与更贴心的服务，播撒爱、传递爱，唱响“爱与责任”的阳光旋律。

(责编：夏晓伦、毕磊)