本报北京2月2日电 （记者韩鑫）工信部近日对外公布2020年中国机器人行业运行情况。数据显示，2020年1—12月，全国工业机器人完成产量237068台，同比增长19.1%，其中，2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，同比增长32.4%。从营业收入看，2020年，全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6.0%；实现利润总额17.7亿元，同比下降26.9%，降幅较2020年前三季度收窄24.4个百分点。

分领域来看，2020年1—12月，全国规模以上特殊作业机器人制造企业营业收入28.8亿元，同比增长24.7%，实现利润总额1.2亿元。全国规模以上服务消费机器人制造企业营业收入103.1亿元，同比增长31.3%，实现利润总额0.7亿元。

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