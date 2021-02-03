网约车平台优化老年人打车服务（资讯速递）
2021年02月03日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报电 日前，一些网约车平台相继推出措施，优化老年人打车服务。1月22日起，滴滴老年人打车小程序上线试运行，60岁以上老年人可在亲友协助下注册、认证，并设定10个常用地址。1月25日起，滴滴还在一些城市开通电话叫车热线，乘客拨打后由平台代为叫车。高德打车近日也上线了助老打车系列服务。通过高德打车小程序“一键叫车”功能，老年乘客不再需要输入起点和终点即可呼叫出租车，上车点根据乘客所在位置自动推荐，车辆到达后，乘客可当面与司机沟通目的地。
交通运输部表示，将指导鼓励网约车平台优化约车软件、降低操作难度，让老年人能用、会用、想用，同时保持电召、扬召服务，保证老年人不会上网或者没有手机也能打车。
（刘志强）
《 人民日报 》（ 2021年02月03日 18 版）
(责编：杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注