通过“电影产业运营+政府政策引导+地产跨界合作”的模式，南京耳东电影产业园将带动地方产业配套发展，打造繁荣的电影产业生态圈，最终带动产业链上的参与者们获得多方共赢的局面。

2020年，因为新型冠状病毒肺炎疫情肆虐，全国影院停摆178天，不少影视企业陷入危机乃至被迫关张。在行业的至暗之年逆势布局实体产业园，耳东影业的这一发布格外引人注目。

行业深度回调，但市场长期向好趋势未变

据艺恩(endata) 《2020年中国电影年度报告》，2020年中国电影票房为204.17亿元，相较于2019年642.66亿元的成绩下跌68%，倒退整整7年，直接回到了2013年的同期水平。年观影人次为5.48亿，较2019年减少11.79亿，跌幅也是68%。年场次为5625万，较2019年减少7109万，跌幅为56%。显而易见，因为受到新冠肺炎疫情冲击，中国电影市场在2020年深度回调。

数据来源：根据公开资料整理

但如果抛开疫情之年2020不看，近年来我国电影票房却是一直呈现逐年递增的趋势——2019年我国影业取得了642.66亿元的票房收入，是2012年票房收入70.73亿元的9倍，8年来的复合增长率为32%，超过了全球任何国家的票房增长。

其实行业的复苏从2020年下半年就已经显现。自2020年7月20日低风险地区影院恢复开放营业后，我国影院上座率从8月就开始逐步恢复。国庆档39.60亿的票房已经高于除2019年之外的以往年份。2021年的元旦贺岁档也收获了46.73亿的票房，基本恢复到近几年同期水平。

不难得出结论，虽然在2020年遭受了新冠肺炎疫情的强烈冲击，但我国电影市场长期向好的趋势并未改变，这应该是耳东影业敢于逆势布局实体产业园的底层逻辑。

只重“硬”件，缺乏“软”实力的产业园屡陷困境

不过，纵观我国影视行业的发展，打造影视产业园既不新鲜，也并不容易。在文化振兴经济的时代大潮中，个别地方曾经上演过一部电影带火一座城的经典案例。因此有些地方曾经追风上马影视基地，大搞影视产业园，但在投入大量资金和土地后，却不得不面临基地闲置浪费、园区长期亏损的境地。

究其原因，主要是因为简单的大兴土木投入“硬”件建设成本很高，但影视基地在整个产业链中处于末端位置，附加值偏低，并且大多数影视园区都缺乏核心竞争力，从而导致同质化严重。在一个剧组的成本里，大约70%是劳务费用（其中支付给演员的费用约占剧组总成本的50%），30%的成本是设备、道具费用等。影视基地可以获得的收入就包括在这30%的成本中，一般来说只占剧组总成本的10%。但影视基地占地广，前期硬件投入成本高。并且，随着越来越多的影视基地出现后，就会出现同质化竞争，陷入低价抢客的恶性循环。如果不能找到真正适合当地的内容（IP）并以适合当地的模式去经营，基地就很难长期运转，亏损也就在所难免了。

那么，为避免陷入这些困境，电影产业园方面做出了哪些创新呢？

全产业链布局+跨界赋能，打造产业生态圈

在中国电影行业，耳东影业以擅长全产业链布局著称，其业务范围涵盖上游的IP研发、投资制作，中游的宣传、发行，以及下游的影院放映。迄今为止，耳东影业投资出品了《红海行动》《邪不压正》《反贪风暴》《西虹市首富》《我和我的祖国》等一百余部影视作品，累计票房超过百亿。

选择在南京开发实体产业园，是耳东影业深思熟虑后的战略性布局。作为六朝古都，南京拥有悠久的历史文化传承和独特的时尚文化魅力。并且南京的高等教育实力位居全国第三名（仅次于北京、上海），人才优势非常明显。这两者形成了南京电影产业的创作优势。此外，南京乃至江苏一直是中国电影市场最重要的票仓之一，影视文化消费体量很大，但这个地区并没有走出一家比较有影响力的影视企业，上游产业相对空白，没有形成产业配套。耳东影业选择布局南京，有望带动该地区的电影产业配套发展。

行业龙头带动地区产业配套发展，树立范本后可多地复制

在一个地区的经济发展中，影视文化业作为第三产业的重要分支，在优化产业结构、提供就业岗位、促进经济增长方面可以发挥出重要重作用。当地政府对此也有着深刻的认识。从开始筹备到正式揭幕以来，南京耳东电影产业园得到了江苏省委宣传部、南京市委宣传部、江宁区委宣传部以及50多个委办局等相关部门的倾力支持。比如说在园区挂牌成立了“南京影视公共服务中心”，将在影视项目的立项申报、协拍取景、金融服务等环节上提供一站式服务窗口。

迄今为止，南京耳东电影产业园已经引入逾四十家企业，有九个影视项目正在立项中。如同耳东影业集团总裁杨凡在产业园揭幕仪式上表示，耳东电影产业园秉承助力南京打造“文学之都、电影之城”的理念，在未来，产业园将真正实现与电影主题公园以及主题街区相融合，实现电影全产业链融合协同，致力于打造华东地区产业集群高地，助力南京电影产业重塑升级。

在杨凡看来，电影产业园的运营也是IP的运营，耳东影业正是用自己最擅长的文化IP运营的理念来运营电影产业园的，这也是耳东电影产业园有别于那些重资产模式的传统影视产业园的地方。通过这种“电影产业运营+政府政策引导+地产跨界合作”的模式，耳东电影产业园将能够带动地方产业配套发展，成功打造繁荣的电影产业生态圈，最终带动产业链上的参与者们获得多方共赢的局面。此外，南京耳东电影产业园也非常重视数字科技的研发和产业转化，致力于借助数字科技对行业进行深度赋能和改造。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)