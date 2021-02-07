人民网北京2月7日电 当前，数据作为平台经济时代的新型核心生产要素，数据的开放共享，是平台经济创新发展的内在要求，也是提升平台经济服务质量的内在要求。近日，数字经济研究联盟第三十次会议暨落实强化反垄断和防止资本无序扩张研讨会在北京举行，与会专家就相关热点问题进行了探讨。

与会专家普遍认为，平台经济的发展，需要加强反垄断领域的监管，只有规范行业秩序，促进数据开放与共享，才能助力平台经济的创新与长远健康发展。

中国政法大学法学院教授戴龙认为，对互联网平台企业的监管强化，已经成为全球范围内的主流趋势。这一现象表明，世界各国已经在正视互联网经济发展带来的红利，与伴随而来的挑战。

中国人民大学竞争法研究所执行所长杨东认为，平台垄断会阻碍创新，与工业时代的市场支配力量不同，数字经济时代资本力量与数据力量的叠加将带来更加复杂的监管问题，导致市场中真正的独立创新面临阻碍。

中国世贸组织研究会竞争政策与法律专业委员会主任尚明指出，有关部门对于平台经济发展、反垄断、无序竞争等问题高度重视，各界应当准确领会相关精神，鼓励、支持、引导平台经济的创新和发展，对其问题及时规制，以期提升我国平台经济的国际竞争力。

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