人民网 张文婷

编者按：我国金融业发展始终与国家经济社会发展密切相关。其中，金融领域的相关行业组织发挥了重要作用。

人民网经济民生采访部《对话》栏目开启“金融协会负责人”系列访谈，围绕金融助力“六稳”“六保”工作、打好防范化解金融风险攻坚战、科技金融等主题，全面、系统地展现金融行业组织的积极作为。

金融是现代经济的核心和血脉，是资源配置和宏观调控的重要手段。保险作为金融业的三大支柱之一，构建双循环新发展格局，服务实体经济发展离不开其“保驾护航”。近日，中国保险行业协会会长邢炜在接受人民网专访时表示，在构建新发展格局过程中，保险业迎来重要发展机遇期。

保险业为实体经济构建风险保障

保险业应如何发挥自身力量把握新机遇，更好地服务实体经济？“行业将坚守保险服务的本源，继续深化金融供给侧改革，深化推进“放管服”改革，不断完善保险产品和服务体系，服务实体经济。”邢炜说道。

首先，保险业将为实体经济构建风险保障，进一步发挥企财险、工程险、责任险、意外险的保险保障作用，防范化解实体经济面临的风险，为实体经济稳定运行提供风险保障，解除实体企业后顾之忧。

其次，保险业将持续服务国家经济转型升级。围绕以“新基建”为代表的先进制造业和现代化产业体系，将提供配套的风险保障综合解决方案和金融服务。围绕创新驱动发展战略，为关键核心技术和“卡脖子”技术提供保险保障。聚焦“大健康”产业，通过推进医养结合和长期护理保险制度建设，探索“医、养、护、健”多元结合的养老服务模式，深度参与多层次社会保障体系建设。

针对经济薄弱领域，保险业亦将发挥其应有的保障作用。邢炜指出，解决中小企业融资难问题，可通过信用保险、保证保险为实体经济融资增信。建立以农业保险、大病保险为核心的保险扶贫保障体系，有效防止贫困户因灾因病返贫致贫，助力扶贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

保险资金将满足更多融资需求

保险资金以其体量大、周期长、来源稳定的优势，被称为是实体经济的“压舱石”和“发动机”。银保监会数据显示，2020年末，保险资金运用余额21.7万亿元，同比增长17%。

“在新发展格局下，保险资金一方面可以为资本市场提供长期稳定资金；另一方面，也可通过设立、发行和投资另类资管产品，服务于大健康、能源、基建等多方面的融资需求，为国家重大战略的实施和实体经济的发展做出更多贡献。”邢炜说。

邢炜表示，保险资金应充分发挥长期、稳定的优势，通过权益类投资更好地服务实体经济，支持产业升级和经济发展转型，提升国民经济供给体系的创新力和关联性，助力解决各类“卡脖子”和瓶颈问题，为畅通国民经济循环、促进经济发展做出更多的贡献。

他提到，权益类资产的长期收益表现一枝独秀，在利率面临长期下行压力的背景下，加大权益类资产的配置比例，对稳定行业长期回报水平至关重要。

同时，要赋予市场主体更多的投资决策权。邢炜指出，要进一步深化推进“放管服”，赋予市场主体更多的投资自主权和风险判断权。鼓励保险资金增加私募债、基础设施债券和REITs产品等长期投资，支持保险资产管理公司创设长期限产品，对接“两新一重”建设和长周期企业资金需求，为实体经济提供有别于银行资金的差异化融资服务。

当前，保险行业投资管理能力总体虽有提升，但部分保险机构的投资管理能力比较薄弱，存在专业能力不足、风控不严、投后管理不到位等问题。

谈及这一问题，邢炜表示，要推动保险机构进一步强化投资管理能力建设。“下一步行业协会将以保险机构投资管理能力信息披露为抓手，梳理、检视行业投资管理能力现状，并推出一系列以强化保险投资管理能力建设为核心的工作举措。”他说。

保险加码“养老金融”

我国已初步建立起包括基本养老、企业（职业）年金和个人商业养老在内的养老保障“三个支柱”。第一支柱已覆盖近10亿城乡居民，第二支柱规模较小，第三支柱长期处于起步阶段。与许多国家相比，我国第三支柱发展较为缓慢，对养老的支撑明显不足。

邢炜指出，保险业应进一步提高政治站位，参与国家实施的积极应对人口老龄化战略；要立足我国国情，充分发挥保险业的核心优势，深入推进商业养老保险供给侧结构性改革，满足人们日益增长的多元化养老保障和养老服务需求。

一方面，要突出保障功能，提供具备养老保障功能的养老金融产品服务。发展与人民群众养老需求契合度更高、符合生命周期特点的养老保险产品；立足消费者需求，提供具备长期直至终身领取功能的养老年金保险；商业养老保险通过提供养老金融产品服务，可以为个人和家庭提供个性化、差异化的养老保障。

另一方面，要立足资产配置优势，为养老“保命钱”提供安全保障和长期保值增值服务。邢炜表示，养老保险资金关系到人民群众的切身利益，要保证资金运用安全性，同时追求保值增值。养老保险存续时间长，穿越多个经济周期，风险管控难度大，要求高。保险业要坚持底线思维，发挥风险管控能力，做好养老金大类资产配置，追求稳健收益。

邢炜强调，发展第三支柱，保险业起着“催化剂”“粘合剂”的双重功效。保险业可以发挥行业在产品定价、精算平衡、风险管理、资产负债匹配、长期资金管理等方面的能力，为用人单位发起的养老保障计划提供基金投资、受托、账管、年金化领取等服务；通过参与社会保险经办和社会养老保障基金市场化投资管理，满足多样化养老需求，服务新发展格局。

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(责编：张文婷、张晓赫)