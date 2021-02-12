许维娜

为配合新冠肺炎疫情防控的需要，从年初开始，全国各地陆续发出春节期间就地过年的倡议，国家有号召，职工有响应，一大批劳动者自觉坚守本职岗位，舍小家、为大家。人民网财经带你看一看选择就地过年的劳动者们，一起见证他们的家国情怀。

大兴机场，郭煜明坚守在工作岗位上保障机场正常运行。

郭煜明，今年26岁，来自美丽的草原城市内蒙古呼和浩特，现如今在大兴机场运行管理部从事机坪管制的工作。为了保障大兴机场正常运行，保证广大旅客顺利出行，他响应号召，不返乡过年，坚守工作岗位。

“这也是第一次不和亲人一起过年，当然，不止是我，还有和我一起坚守岗位的同事们，我们为大家保障护航，希望所有旅客能够过一个团圆年。” 郭煜明告诉记者。

大年三十，秦浩峰坚守在春运一线，为旅客做好服务。

“为了配合疫情防控，请您露出手腕，测量一下体温。”大年三十，24岁的列车员秦浩峰在列车上为旅客测量体温。在这趟由北京发往拉萨的Z21次列车上，包括秦浩峰在内共有17名列车员，他们坚守在春运一线，安检票务、测量体温、换乘立岗、打扫卫生，为旅客解决各类问题，用贴心的行动温暖每一位归乡人。

今年也是秦浩峰第一次在列车上过年，虽然心里有着对家人无法团聚的愧疚，但他深知这就是列车员的工作职责所在。

杨勇（右一）带着留在北京过年的学生一起排练节目。

今年的寒假，北京市大峪中学很热闹，德育主任杨勇带着二十多名教职工留守学校，陪着300多名学生，十余名外地留京青年教师一起学习生活，一起过年。

今年，学校还特地举办了“大峪中学戏剧节”，为学生庆贺新春。杨勇带着全体师生走进戏剧课堂、走进排练场，走上舞台、师生一起研究剧本、揣摩人物、交流思想……“学生和教职工虽然没有回家，选择了就地过年，但也要让他们真真切切感受到家的温暖。”杨勇告诉记者。

年前顾客很多，蔡静静熟练地做好加油服务。

在中国石化浙江杭州农副物流加油站内，蔡静静一边挥着手势一边喊着向前，一辆小轿车在她的引导下快速停靠在加油机旁。插卡、提枪、加注……蔡静静一气呵成，熟练地为加油客户服务。

蔡静静是该站的一名普通加油员，来自安徽颖上。父母都在老家，今年响应“就地过年”的号召，蔡静静提出留在油站，不回去过年了。她还领到了杭州市政府下发的1000元“在杭大红包”。新年最大的心愿，就是希望家人身体健康。谈及回家过年，她想了想说：“想回家看看，等疫情好转就带着孩子回去。”

大年二十九，卢国龙依旧在岗位上忙碌着。

卢国龙，1989年人，在京东物流北京兴茂营业部做快递员。卢国龙平时的工作比较机动，哪里货物量大，就会把他分配到哪里。所以他每次被分配到新的配送区域时，都会提前熟悉好配送路线，希望更快、更准确的把货物送到大家手中。

这是卢国龙第一次留在北京过年，他认为，由于疫情原因，很多人都留在北京过年，配送量加大，春节期间留京工作更加重要。妻子和孩子虽然也很希望他回家过年，但是也非常理解他的工作。他留在北京过年是第一次，有些不太习惯，他在大年三十的晚上和家人进行了视频，一起“云过年”。

左图为蔡佳润与家人的聊天，右图为他特意给家人发回去的在岗照片。

蔡佳润，来自河南，是国家能源集团大渡河公司生产指挥中心的一名调度值班员，这里需要全年365天、每天24小时值班值守。

2020年是他新婚第一年，5年没回家看过爸妈......单位领导催着早点订好回家车票，蔡佳润也老早就计划着和媳妇春节一起回河南，让老家亲人见见新媳妇。但是随着疫情出现反复，防控形势依然严峻，抗疫保电任务还很繁重。

蔡佳润把情况告诉了远在河南的妈妈，妈妈对他说：“咱们不给国家添乱，让就地过节，你就在四川，把工作干好。家里年货都备的足，我和你爸身体都好，你们都不用牵挂。”

他还介绍，一起工作的调度员同事，有许多都是外省籍，今年提倡留岗过年，大家就回不回老家的事情，讨论过几次。为了不让值班人员出现缺口，很多同事已经决定就地过年，留岗值班。 (毕磊、乔雪峰、实习生黄多对本文亦有贡献)

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(责编：董童、高雷)