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互联网平台春节红包大战 快手等短视频平台除夕霸榜应用商店

2021年02月13日16:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：互联网平台春节红包大战 快手等短视频平台除夕霸榜应用商店

　　2021年春节，互联网巨头们摩拳擦掌，阿里、抖音、快手、百度纷纷推出重磅活动，希望在春节档拿下流量和用户高地。

　　各大互联网巨头的红包总金额也是水涨船高。数据显示，排在前三位的分别是百度、快手和抖音，金额分别是22亿、21亿和20亿。在红包玩法方面，除了传统的集卡模式以外，今年各家互联网公司也都在趣味性以及形式上进行了创新。

　　例如，快手今年就首创了除夕全天每60秒发百万个红包，最高1万元的新玩法；抖音则主打短视频拜年玩法，通过50多款拜年特效鼓励用户向亲友传递新年祝福。

　　快手逆袭

　　今年，快手是靠一套自制内容+创新玩法的组合拳霸榜各大应用商店。

　　从各大应用商店排名趋势可以发现，除夕当天，苹果应用商店和安卓应用商店排名前10的产品基本都是字节系和快手系产品。在iOS的免费榜中，快手极速版表现最为亮眼，一天之内上升6位达到第一，而在华为应用榜里，快手主App则位列榜首。

　　(左：2月11日华为应用商店排名，右：2月11日苹果应用商店排名)

　　有快手内部员工评价，这是有史以来做的最牛的一次春节活动。据了解，快手春节活动参与3年，从打法、设计、内容到产品体验在不断进步。相比2020年，快手今年更加注重留存活动，春晚一结束，直接开启留存活动，不仅包括周杰伦直播、超级播，还有音频形式的“快手大家说”。

　　打留存

　　2021年，抖音快手角色互换。抖音把重心放在了除夕当晚，快手则把春节活动分为了预热、除夕、留存三大会场。

　　观察快手今年的打法，快手整个春节期的预热从1月21日就已开始，贾樟柯、张大鹏、开心麻花、等闲引擎四组导演团队从温暖出发推出年度品牌微电影，为快手后续的春节重头传播抢占声量先机。

　　1月29日开始，配合红包玩法上线，快手又推出了超级直播月，作为内容填充，每天一档超大型直播，向大众密集输出“快手超级播”IP。这些直播中，既有快手自制的节目，也有快手和十省卫视合作的卫视春晚独家直播，从内容的角度最大限度留住用户。

　　除了红包，在当天的主会场，还有快手自制的独家直播内容“2021快手橙白艺能大赏”以及快手电商的直播送福利好礼的活动。大年初一，快手还上线了泡泡玛特抽盲盒的玩法，兼顾了各个年龄层的喜好。

　　春节大战还未出结果。不过，从整体设计、体验还是节奏上看，快手春节活动比以往上了一个巨大台阶。

(责编：李源、初梓瑞)

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