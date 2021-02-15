张辛欣

原标题：连接终端超2亿，来看看5G的“中国速度”！

就地过年的你，此刻在做什么？和家人“云拜年”，在网上“云逛街”，或是“云畅游”博物馆……高速便捷的5G网络，浓郁了这个春节的年味。

自2019年6月我国正式发布牌照至今，5G商用已一年有余。5G在智能连接的工厂里，在无人驾驶的车辆间，在远程视频的电波中，在人们生活的点点滴滴。

2020年，我国5G终端连接数超2亿，2021年，还将新建5G基站60万个以上。5G的“中国速度”，你感受到了吗？

云过年，被网速“守护”的年味

这是很多人的“牛年开启模式”——

享受着云上订购的年夜饭，与好友“云串门”，当农历新年钟声敲响时，和远方的亲人“云拜年”……2月13日，在支付宝上进行的“今年过年回家了吗”调研中，超7万参与者有近6成选择就地过年。

浓浓年味里，有5G网络的“守护”。

看，一场“快递新春运”火了起来：

菜鸟数据显示，腊八以来，经菜鸟全国共配县发往北上广深杭的订单同比增长20%以上。刚刚过去的1月，通过盒马App为亲朋好友购买年货的异地下单占比19%。

听，高速网络传递了很多人的思念：

2月4日到2月11日，抖音上的拜年视频累计播放量超506亿次，抖音春晚红包互动次数超703亿，短视频拜年成新年俗。

2月12日，来自湖北、留沪过年的韩姣和丈夫、女儿一起，与亲人视频连线拜年。新华社记者 刘颖 摄

品，流动的快递车里，有味蕾的期待：

美团外卖数据显示，除夕当天，全国外卖订单量同比增长70%。小龙虾、饺子、红烧肘子……各式各样的家乡菜，在大年三十“飞奔”起来。

中国信息通信研究院数据显示，2019年正式商用至今，5G手机出货超1.6亿部。智能应用不断丰富，用户对可穿戴设备、物联网产品等关注度不断增加。

“3G时代的微博、4G时代的短视频等超级应用大都出现在网络商用后的2至3年。”中国信息通信研究院副院长王志勤说，5G适度超前建设，极大推动了人工智能等技术发展，加速远程办公、在线教育等应用丰富，人们的生活快速进入“云时代”。

云制造，一“G”触发的想象力

不仅你的生活，在被5G改变。

还记得刚刚预定的年货吗？凌晨下单、早上收货，“尾款人”秒变“收货人”，里面有大数据调配的功劳。预售产品、随即上市，年货节“即卖即产”，靠的是对亿级流量的秒级分析。

1月13日，智能机器人在福建省首家5G智慧陶瓷工厂生产洁具。新华社记者 宋为伟 摄

“5G+智慧港口”“5G+数字工厂”“5G+城市建筑”……很多领域，都因技术而变得不同。

早在计算机诞生之初，人们就有了通过电脑连接世界的设想。5G时代，当数字技术以更小的颗粒度重塑现实世界，因万物互联而发生的化学反应，刚刚开始。

春节前夕，联想武汉制造基地。偌大厂房里，忙碌的机器人“各司其职”，平均每秒一部手机诞生——这，是“5G+工业互联网”的云模式。

TCL华星推出首款48英寸8K曲面车载屏，车载显示产业、电子元器件、新型材料等日趋火热——这，是5G与大量新兴产业融合的加速度。

2019年，全国共建成5G基站超13万个；截至2020年底，累计建成并开通超70万个。

与之相对应的，是超亿级机器、设备互联，企业关键工序数控化率超51.1%，产业数字化增加值占数字经济比重超80%。

百度数据显示，一年来，百度物联网平台上设备接入量同比增长超200%。企业设备加速连接，印证了“奔跑”的智能化势头。

@数字时代的你，5G又有“新速度”

2021年，5G又有“新速度”。

工信部宣布，2021年，要按照适度超前的原则，新建5G基站60万个以上，尽快完成5G地级及以上城市深度覆盖，并逐步向有条件的县镇加速延伸。

这意味着什么？

过去一年，我国5G基站以平均每周新增超1万个的速度增长。

新的一年，网络建设更快、更高效——

更加密集部署基站，你的5G体验感将大大增强；

向有条件的县镇布局，越来越多的“小镇青年”享受5G网络冲浪；

聚焦重点行业，“黑灯工厂”不是新鲜事，更多智能操作将亮相……

“未来5年是我国5G发展的关键期。”王志勤认为，逐步实现广域覆盖，突破融合应用发展的难点堵点是大势所趋。

“我们在积极营造5G应用发展良好环境的同时，也要保持耐心、留出空间。相信不久的将来，5G将带来令人欣喜甚至意想不到的变化。”工信部部长肖亚庆说。

(责编：赵超、吕骞)