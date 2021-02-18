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商务部：牛年春节消费数据亮眼 比去年增28.7%

2021年02月18日09:51 | 来源：人民网
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核心阅读：

·除夕至正月初六（2月11日-17日），全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

·春节期间，全国电影票房收入突破70亿元，创下历史同期最高纪录。

·春节期间，大型支付机构监测餐饮商户销售额同比增长约1.3倍，部分外卖平台线上餐饮消费额增长2倍以上。

人民网北京2月18日电 商务部17日晚间发布春节期间监测数据。据商务部监测，除夕至正月初六（2月11日-17日），全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%，比2019年春节黄金周增长4.9%。

数据显示，2021年春节黄金周，面对疫情防控和就地过年的新形势新情况，全国消费市场呈现出许多新特点新变化。非接触、少聚集安全消费成为共识，预约制、错峰式休闲度假广受推崇，居家购物、网上过节、到家服务、近郊游玩等多层次、多样化的品质性、升级型消费需求集中释放，消费市场展现出蓬勃生机和旺盛活力。

一是商品消费备受青睐。就地过年推动居家用品消费大幅增长，年货礼盒、家电家居、休闲食品、换季服装、健身器材等传统产品销售火热，再加上春节恰逢情人节，金银首饰、美妆产品、鲜花手礼等品质商品消费尤为旺盛。春节期间，商务部重点监测零售企业的珠宝首饰、服装、通讯器材、家电数码比去年同期分别增长160.8%、107.1%、39.0%和29.9%，部分电商平台健身器材销售同比增长49%。厦门等地鲜花销售量比去年增长30%以上。大型支付机构监测零售商户销售额同比增长76.5%。河南、天津、贵州、宁夏、四川重点监测企业销售额同比分别增长68%、64%、43%、23%和20%。辽宁、吉林、浙江等地重点监测企业通讯器材、高端日用品、汽车类商品销售实现成倍增长。据有关机构监测，全国10个一二线城市购物中心日均客流量同比增幅超200%，达到2019年春节同期86%水平。

二是新型消费表现亮眼。疫情防控带动安全、智能消费迅速壮大，无接触交易服务加快发展，网购年货、“云端过节”、数字红包等消费方式成为今年春节新潮流。借助不打烊的网购、快递等渠道，就地过年群众与家乡亲人互寄年货特产。商务部会同相关部门指导地方和企业开展的“全国网上年货节”，假期前6天网络零售额超1200亿元。随着5G和4K等新技术的推广应用，越来越多人随时随地“云”过年。河北、福建、山东、广西、甘肃等地群众在云端看烟花、逛庙会、赏花灯、走亲友、买年货，感受年味。云南、广东、湖北、黑龙江、大连、新疆、西藏等地开展“一部手机逛商圈”、“线上云花市”、“线上打年货”等活动，线上领券、线下打折，让就地过年群众得实惠。北京、深圳、苏州等地发放上千万元的数字红包，让当地群众率先享受智能科技带来的特殊年味儿“大礼包”。

三是餐饮消费红红火火。今年春节，广大餐饮企业在做好疫情防控的基础上，丰富提升菜品，创新线上线下经营模式，努力为消费者特别是就地过年群众提供安全、优质、多样的餐饮服务，餐饮消费红红火火，年夜饭套餐、半成品年夜饭外卖销售火爆，线下餐饮表现也十分抢眼。春节期间，大型支付机构监测餐饮商户销售额同比增长约1.3倍，部分外卖平台线上餐饮消费额增长2倍以上。除夕当天，有的平台外卖订单量同比增长70%，北京、上海、深圳、广州、重庆位居前五位。青岛线上年夜饭套餐销售数量同比增长近3倍。一些老字号餐饮企业也加快上线上云，北京部分餐馆外卖销售增长1倍以上，收入占比超50%。各地购物中心、商业综合体内许多餐厅一座难求，生意红火。上海、安徽、青海、陕西等地重点监测餐饮企业营业额同比分别增长79.0%、40.5%、21.0%和18.1%。

四是就近休闲广受欢迎。就地过年带火本地游、周边游、短途自驾游，各地公园、景区、博物馆、电影院、滑雪场等休闲娱乐场所客流量明显增长，城市郊区度假酒店、民宿等预订火爆。有关数据显示，春节期间北京延庆、密云、怀柔等郊区住宿消费额同比增长3倍以上，上海崇明、青浦、嘉定等郊区住宿消费额增长2倍以上。江苏、内蒙古、山西、湖南、江西、海南、宁波等地举办各类文艺演出、文博展览和民俗旅游等活动，为群众过年提供更多选择。多部国产电影上映，引爆春节电影市场。春节期间，全国电影票房收入突破70亿元，创下历史同期最高纪录；今年开年仅一个半月，电影票房即突破100亿元，接近去年全年的一半。

五是生活必需品量足价稳。各地生活必需品市场供应充足，品种丰富，价格高位趋稳、稳中有降。据商务部对全国36个大中城市重点零售企业和百家大型农副产品批发市场监测，2月17日粮食零售、批发价格比节前（2月10日）分别下降0.1%和0.4%；食用油零售、批发价格分别持平和下降0.1%；猪肉零售、批发价格分别上涨0.4%和下降1.5%；牛肉零售、批发价格分别下降0.5%和上涨0.4%；羊肉零售、批发价格分别下降0.4%和上涨0.8%；鸡蛋零售、批发价格分别下降0.4%和1.7%；蔬菜零售、批发价格分别上涨1.1%和下降1.9%。

(责编：赵竹青、章斐然)

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