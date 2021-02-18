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调价了！国内汽、柴油每吨分别上调275元和265元

2021年02月18日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京12月18日电 （申佳平） 国家发展改革委今日发布消息称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年2月18日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高275元和265元。调整后，各省（区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

发改委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

(责编：申佳平、章斐然)

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