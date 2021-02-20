人民网北京2月20日电 （许维娜）“十四五”开局之年，国家产业转型升级示范区建设正加速崛起，展示着老工业城市转型迭代后的新颜。

老工业城市和资源型城市如何再造产业竞争新优势？为探索先行示范经验，2017年国家发展改革委、科技部等五部门公布了首批12个产业转型升级示范区名单，包括辽宁中部、吉林中部、内蒙古西部、河北唐山等12个城市和经济区。2019年北京京西、大连沿海、黑龙江大庆等8地获批建设第二批产业转型升级示范区。

人民网财经统计发现，肩负老工业基地振兴和资源型城市转型任务的20个产业转型升级示范区，既是典型的产业基地，也是重要的区域性中心城市。另外，2020年国家发展改革委共分三批下达16亿元资金，支持全国20个产业转型升级示范区和相关重点园区建设。

当前，产业转型升级示范区建设有哪些具体实践，成效如何？经过四年的努力，国家产业转型升级示范区初步探索积累了一批经验做法，对促进区域协调发展和产业高质量发展发挥了重要作用，同时也为全国120个老工业城市和126个地市级资源型城市提供了更多借鉴。

以山东省淄博市为例，早在2018年，山东省五部门就联合印发了《关于支持淄博全国老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区建设的意见》，围绕推动示范区加快产业转型升级等4个方面15条支持政策落实，持续加大支持。

2020年，山东省还创新设立了老工业城市和资源型城市转型发展专项资金，在资源枯竭城市、重点生态功能区建设、新旧动能转换重大课题攻关项目、“十强”产业“雁阵型”集群等方面给予淄博市18个项目共2亿余元的专项资金支持。

眼下，素有“中国工业摇篮”之称的辽宁省沈阳市也正加速崛起，推动着传统产业提质增效和转型发展。人民网财经从国家发展改革委振兴司获悉，沈阳的转型升级示范区建设已取得初步成效。在优化营商环境方面，沈阳被列入全国15个营商环境标杆城市；在C919国产大飞机、神州飞船等国家重大技术装备中，“沈阳智造”承担了重要角色；在建档立卡脱贫人口中，19483人建档立卡人口已全部脱贫，60个省级贫困村脱贫销号。

今年2月，沈阳还出台了《沈阳市支持市场主体复苏若干政策措施》，在支持企业保供稳供、帮助企业稳定生产、着力做好稳岗就业、切实减轻企业负担、推进金融助企纾困、强化企业服务等6大方面细化了25条具体措施，计划安排资金6.8亿元支持各类市场主体，并开展了“送政策”活动。

四川省自贡市也在推进转型升级示范区建设上也取得了新成效。人民网财经获悉，自贡市抢抓融入成渝地区双城经济圈建设机遇，倡议共建川南渝西融合发展试验区，一批重大事项被纳入国家规划：川南新材料产业基地等多个项目纳入国家战略性新兴产业集群，并成功创建国家双创示范基地、国家首批骨干冷链物流基地、全国首批民用无人驾驶航空试验基地、国家绿色产业示范基地等。

安徽省铜陵市则通过主动融入长江经济带、长三角一体化国家重大发展战略，加速产业转型升级示范区建设。如与上海松江、江苏常州开展全面战略合作，与上海普陀区等8市打造长三角产业创新城市产业资本服务中心，利用长三角区域省外资金388.3亿元，引进设立嘉铜金属制品省际合作产业园区等。

下一步，在着力推动示范区和示范园区高质量发展方面，国家发展改革委此前表示，将会同有关部门，进一步加大精准支持力度，支持示范区和示范园区发挥引领带动和支撑作用，努力为促进产业基础高级化、产业链现代化，为推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局做出应有贡献。

(责编：李楠桦、章斐然)