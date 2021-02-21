人民网北京2月21日电 （赵超）据工信和信息化部官网消息，2021年春节假期（2月11日—2月17日），移动数据流量保持较快增长。春节假期7天，移动互联网流量达到357.3万TB(1TB=1024GB)，与2020年春节7天相比增长23.4%。其中，除夕和初一两天的移动数据流量同比分别增长28.7%和26.1%。

移动数据流量消费保持较快增长。在就地过年的倡议下，春节拜年、娱乐方式及消费模式继续向线上转移，“云端过节”、数字红包、网购年货等成为新潮流，拉动移动互联网流量保持快速增长。云上互动、娱乐、购物等“云上生活”方式备受青睐。抖音数据显示，从2月4日至15日，拜年短视频数量同比增长11倍；优酷平台数据显示，1月28日到2月16日，超过23亿人次上网刷剧观影，同比增长20%；支付宝平台数据显示，线上派红包增长270%，有2.6亿人次参与线上“写福送福”活动。

提供就地过年和疫情防控服务保障。基础电信企业为就地过年客户免费提供流量礼包活动，赠送10-20GB不等的流量；为外地务工人员提供便民优惠活动，中国联通提供跨域融合套餐服务，中国移动推广千兆宽带、智能组网、家庭安防、语音遥控等融合业务，满足春节高清视频、智慧家庭等需求；保证春节期间实体营业渠道需求、装维渠道服务的及时响应。各基础电信企业加强防疫重点区域网络安全保障工作，确保防疫医院、卫健部门等移动基站和专线网络的畅通和质量可靠；中国电信针对出行防疫、消费扫码激增等需求，着力提升扫码类移动业务的使用感知。

多措并举保证网络安全、畅通、优质。春节7天假期间，全国通信网络安全畅通、运行平稳，实现无重大网络故障、无重大安全事件、无重要客户投诉的保障目标。全国移动电话计费时长共计548.4亿分钟，同比增长5.6%。全国移动短信发送量达 212亿条，各类公益短信占比提高。基础电信企业制定针对性网络安全保障策略，节前全面开展隐患排查、巡检扩容。中国移动推进智能化网络保障手段，包括保障人员在线管理、异常事件线上协同、网络云智能容灾、智能化机房巡检、AI智能语音投诉分析等，有效提升保障效率；中国联通制定互联网、数据中心（IDC）的防拥塞、防攻击预案；中国电信投入保障人员达11万人次。通信网络的安全运行，为各商家开展线上年货节等消费活动提供有力保障，满足用户线上拜年、云聚会、春节视频分享、春晚红包互动等通信需求，为繁荣节日消费市场做出贡献。

聚焦5G应用促进消费升级。各基础电信企业充分发挥5G网络和技术优势，圆满完成央视春晚8K直播保障任务。各企业聚焦推广5G应用，与社会各方协同开展新春特色活动，包括推出各种形式的5G红包、AI贺卡、云上拜年、视频彩铃等线上年货节活动，开展5G升级包、5G通行证、5G直通车等服务；开展购买5G手机和办理5G套餐合约的各项新春优惠活动，推动5G用户快速发展。

(责编：赵超、章斐然)