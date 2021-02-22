近日，智慧交通网ITS114正式发布2021年1月智能交通市场千万项目中标企业榜单，海信网络科技第一，其次为移动系、阿里云。

据悉，在智能交通领域，海信拥有国家级智能交通研究实验室，目前海信产品和解决方案已服务于全国147个城市。在全国39个直辖市、省会城市和计划单列市中，36个城市都在用海信的解决方案，占比达92%。

近年来，海信助力全国多座城市在交通改善方面取得亮眼成绩：2018年，海信助力五大城市跻身2018全国拥堵同比下降TOP10榜单，并占据前四名；2019年度全国拥堵缓解城市TOP10中有7个使用海信方案。最新发布的《2020年度中国主要城市交通分析报告》显示，交通健康指数同比变好城市TOP10中，海信技术方案助力了其中的5个城市。

海信智慧交通事业本部总经理王雯雯曾表示，海信一面不断吸收和发挥人工智能等新兴技术的科技力，一面深入结合交管业务的真实需求，以始终为客户提供价值作为出发点和落脚点，扎根业务实践，积累了雄厚的经验。海信与其他企业最大的不同，就是扎根业务实践，把交通经验和大数据技术融合起来。

(责编：王紫、吕骞)