于英涛

紫光股份董事长兼新华三首席执行官于英涛

新冠肺炎疫情这面镜子，让我们在健康码等各类智慧应用中，看到了新型智慧城市系统的独有优势，同时也照出了新型智慧城市发展的不平衡和不充分，或者说是新型智慧城市的更大价值还有待进一步发挥和挖掘。经过十余年的发展，目前新型智慧城市呈现出“一面火焰、一面海水”的图景。面对新型智慧城市美好的发展愿景，城市规划者们蜂拥而至，“建”得轰轰烈烈，但始终走不出“开花不结果”的怪圈，其根本原因在于大家仍停留于“以工业时代的见识谋划数字时代的发展”，没有真正意识到新型智慧城市是“长”出来的，不是“建”出来的。

我认为，“新型智慧城市不是建出来的、买出来的、包出来的，而是长出来的。长出来的新型智慧城市，一定不是无组织的外壳，它应该是不同部分、不同模块、不同应用、不同技术，相互支撑、相互协作、数据共享、网络互联的一个可自我调节，可持续生长的有机生命体。这其中有三个要点需要首先理清——‘人’是出发点，是这个生命体的主体，切入点是‘城’，是这个生命体的载体，突破点是‘智’，是这个生命体智力的体现，三者相互融合，相互赋能，最终带给每座城市各自不同的生命轨迹，无限逼近未来。”

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“建”的思路问题多多，“长”的真谛必须领悟

新型智慧城市建设的成果，是检验城市管理水平的一个重要标志，基于技术的进步和敏锐深刻的洞察，能够带来多少方便、快捷、高效、自动化的应用，将决定一座城市，未来是否可以让人拥有更自由的选择空间、更便捷的发展路径，以及更舒适的生活体验。

德勤发布的《超级智能城市2.0:人工智能引领新风向》报告显示，中国超过89%的地级以上城市都在建设新型智慧城市，在建总数为500个，接近全球智慧城市建设数量的一半。然而在“建”这一工业认知的引导下，我们看到的新型智慧城市，不少还是浮于表面的“花架子”、个别领域的“试验田”、部分地区的“小盆景”，在城市治理和服务中往往“治标不治本”。

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大多数城市都配置了不少“软硬件”，却忽略了用，本地业务响应能力差，应用生态少，或者动辄上亿元做的APP，无人问津；大多数城市都意识到了“数据”的关键性，但建设的各种库却沦为摆件，没有激发数据活力、没有激活数据要素，最终无法有效转化为数据资产，释放数据的价值；大多数城市都在专注新型基础设施建设，却没有看到比技术更难、比光鲜的城市表面更重要的是解决人的问题，忽视了将“人”的发展和“城”的建设相统一……特别是“重建设轻运营”所导致的业务应用匮乏、简陋，甚至不可用；我们看到大量智慧城市智能运行中心沦为装点的门面，在片面追求大而全中，忽略了新型智慧城市发展的客观规律和根本诉求，造成资源闲置，形成智慧“烂尾”。

想要实现新型智慧城市由“做了”到“做到”，乃至“做好”的跃迁，必须从“建”的错误认知与路径走出来，并着重思考如何“长”出智慧城市。

“长”成参天大树的五个秘诀，缺一不可

新型智慧城市的生长轨迹是一个永无止尽向前、向上的动态过程。我认为，新型智慧城市“长”好至少要具备五个条件：良好的生态环境、充足的养分、合适的土壤、优质的种子，以及园丁等所有人的陪伴与呵护。

1、良好的生态环境——“统”

基础环境决定成长空间，同时也影响整个未来发展态势。随着技术进步和新型智慧城市建设的推进，每个城市基本上都在建设属于自己的“城市数字大脑”。为避免城市“脑梗”问题的出现，要搭建城市统一的新型智慧城市操作系统，在技术层面，采取“模块式开发、积木式搭建”的方式，梳理新型智慧城市建设的共性需求和要素，开发类似于“七通一平”的新型智慧城市建设标准通用件；需花大力气做好顶层设计、成长机制、标准接口、安全管控、基础模块、数据服务、交互界面等各项基础规划，全面承载市、县（区）、镇（街办）等各级政府的需求，做到统一项目规划、统一资金管理、统一数据开放、统一资源共享、统一业务协同，彻底打通城市中所有被看见、被发现、被记录的数据，用流动的数据让城市“活起来”，为其后续的成长创造良好的生态基础与环境。

2、充足的养分——“融”

一棵树的成长快慢，很大程度依赖于阳光雨露等养分充足与否。“融”的机制就是供应新型智慧城市这棵大树流动的养分。为让有限投资的“养分”得到最大化吸收，需着力做好技术融合、数据融合、业务融合“三个融合”，充分考虑“新项目与老系统、甲部门与乙单位、上级要求与服务对象、今天开发与未来发展”四个方面的有机融合、统筹布局，确保养分科学合理分配、充分利用。今天的开发可能受技术水平、投入不足等问题限制，建设不一定很到位，但是一定要考虑为未来发展留下升级的接口，防止形成新的孤岛，这就需要在数据共享和业务协同中，先建立融合机制，为促进新型智慧城市长成参天大树提供有效保证。

3、合适的土壤——“数”

数据是新的生产要素，是基础性资源和战略性资源，也是重要生产力。只有扎根于广袤而坚实的“数据”土壤，新型智慧城市这棵大树才能向阳而生、无限向上。数据能力的强弱，将决定这棵树根系发达的程度。铺设再宽的网络不过是给数据修了一条路，修建再大的机房不过是给数据装了一套房，开发再好的软件不过是给数据买了一辆车，炒作再大的概念不过是给数据化了个妆，没有数据，一切都将归零。我们要让数据走出部门自己的服务器，让数据流动起来才能发挥数据的价值。尤其要注意的是，新型智慧城市要有温度要向善，数据的土壤一定不能被“污染”，这也需要我们特别注重数据在采集、传输、处理和应用中的安全问题，不能搞数据绑架，要在安全的前提下，挖掘日益增长的信息数据并不断增值。

4、优质的种子——“用”

一棵树种子的重要性，不言而喻。任何一棵树的最终目标，都是为了成为有用之“材”。“用”也是评判新型智慧城市战略目标“优政、惠民、兴业、智治”是否落到实处的重要标准。因此，要坚持“需求导向、问题驱动”的原则，紧紧围绕深化改革的难点、百姓民生的痛点、社会关注的焦点，以及在新技术新功能的普及中培养出来的新需求，不断拓展行业应用，尊重业务特点、优化操作界面、创新应用场景，摒除工程师思维和公司化思维，面向城市治理、民生服务、产业经济等提供务实管用、方便友好的应用系统，并不断沉淀数据、促进业务协同，推动新型智慧城市这棵大树持续健康生长。

5、服务、陪伴与呵护——“人”

作为一个有机生命体，新型智慧城市不是一次性交钥匙工程，绝不能只有建设，无人维护和运营。新型智慧城市由人决策、靠人培养、给人使用，新型智慧城市关键在人。作为新型智慧城市的决策者，各级领导干部要把握信息时代的特征，遵循信息时代的规律，切实提高各级领导干部用“数”意识、执“网”能力和操作水平。以往“重建设轻运营”的传统模式必须摒弃，智慧“烂尾”必须杜绝。同时，要制定出台规范的行业白皮书，为新型智慧城市中治理、民生、产业三个立足点提供标准。此外，新型智慧城市还要摆脱对财政的依赖，实现资本良性循环，需要集政府、企业等多方之力，一起呵护，共同培养。

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在重视上述新型智慧城市成长的五个通用条件之余，我们还要关注现实中不同发展水平的差异化。摩根士丹利发布的《中国城市化2.0: 超级都市圈》报告预计，到2030年，中国城市化率将升至75%。因此，除致力于新型智慧城市探索，我们还需要结合乡镇乡村等不同地区的发展实际，科学匹配出属于他们的数字化解决方案，最终让每个人都能享受智慧之果。我始终认为，当所有人投身于新型智慧城市，新型智慧城市也必须惠及到所有人。相信这也是对“民族要复兴，乡村必振兴”的积极响应。

当前，新型智慧城市发展势头强劲，但远未达到上限，尤其中国城市大洗牌，新型智慧城市有望在“十四五”呈现出“百舸争流”之势。然而，我必须再次强调，新型智慧城市是“长”出来的，不是“建”出来的。在越来越多城市高水平开放，高效率和高质量发展中，希望通过政府、企业等各方共同参与，长期运营，让新型智慧城市早日长成参天大树，并汇聚成林、生生不息！ （本文作者系紫光股份董事长兼新华三首席执行官）

(责编：赵超、吕骞)