人民网北京2月26日电 （记者乔雪峰）2月25日，国家技术标准创新基地（民航）（以下简称“民航标准创新基地”）第一届第一次成员代表大会暨理事会会议在中国民航科学技术研究院（以下简称“航科院”）召开，此次会议采取线上线下结合的方式，此次会议召开标志着民航标准创新基地建设工作正式掀开崭新篇章。

民航局副局长胡振江在会议上指出，建设民航标准创新基地，是民航局为贯彻落实新时期民航工作总体工作思路，实现民航强国建设和高质量发展所做出的重要决定，是推进民航标准化工作的一项具体措施。“对于民航标准创新基地的建设要统筹集中行业资源和优势，服务行业发展需求，致力提升中国民航标准国际影响力。”

胡振江指出，民航标准创新基地的建立能够为民航领域科技创新和产业发展提供标准化服务，提升民航技术标准创新能力。

市场监管总局标准创新司副司长肖寒在大会上指出，建设国家技术标准创新基地是国家实施制造强国战略、提升创新能力、强化标准体系建设的一项重要举措。“民航国家技术标准创新基地的建设应该提高站位、强化担当使命，凝聚资源、形成强大合力，突出重点，确保建设成效。”

前国际标准化组织（ISO）主席、中国标准化专家委员会委员张晓刚指出，民航标准创新基地建设要具备国际化视野，紧密围绕国产大飞机、一带一路等国家战略，建立跨行业、跨地域的技术标准创新和标准国际化协同机制，强化产业带动作用，以标准化助推航空产业链创新发展。

会议审议通过了《国家技术标准创新基地（民航）章程》，选举产生了民航标准创新基地第一届理事会,聘请前国际标准化组织（ISO）主席、中国标准化专家委员会委员张晓刚担任名誉理事长，选举民航局总工程师殷时军担任理事长。会议还选举产生了9名副理事长，其中，中国民航科学技术研究院院长黄荣顺同时担任秘书长和基地主任。

会议强调，要抓住发展机遇、明确功能定位，提升民航标准创新基地服务成员单位的能力，推动重点领域技术标准研制，促进科技成果转化，把民航标准创新基地建设好、运行好，服务民航业高质量发展。

(责编：赵超、高雷)