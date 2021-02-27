人民网北京2月27日电 （记者王震）据证监会官网26日晚间消息，证监会新闻发言人就IPO申报企业情况答记者问时表示，今年以来，IPO保持了常态化发行，既没有收紧，也没有放松，目前科创板、创业板审核注册平均周期已经大幅缩。

据介绍，截止2月19日，证监会共核准或同意注册66家企业IPO，数量与去年同比有较大增长，环比则变化不大。

对于近期沪深交易所IPO排队审核企业数量较多的现象，证监会表示，当前IPO申报企业排队现象与历史上的“堰塞湖”问题有区别。近年来，证监会科学合理保持IPO常态化，特别是注册制改革后，证监会着力提高审核透明度和效率，目前科创板、创业板审核注册平均周期已经大幅缩减到5个多月。

近期沪深交易所IPO排队审核企业数量较多，一方面是我国经济转型发展和高质量发展成果的客观反映；另一方面也是资本市场改革成效的直接体现，反映出各方对资本市场的信心。

同时，证监会指出，排队现象也反映出实施注册制后市场有一个逐步适应的过程。有关方包括发行人、中介机构等对注册制的内涵与外延理解不全面，对注册制与提高上市公司质量的关系把握不到位，对注册制与交易所正常审核存在模糊认识。

对此，证监会将严把资本市场入口关，常态化开展问题导向及随机抽取的现场检查，支持符合条件的优质企业上市，通过坚决和有效手段压实发行人及中介机构责任，避免“带病闯关”，提高首发企业信息披露质量。

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