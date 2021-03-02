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透视地方政府工作报告之二：

做好乡村振兴大文章 地方两会出“实招”

人民网记者 罗知之
2021年03月02日13:48 | 来源：人民网
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重农固本是安民之基、治国之要。在新时代脱贫攻坚目标任务如期完成基础上，中国已踏上全面推进中国特色社会主义乡村振兴大道，“三农”工作重心发生历史性转移。如何深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化？在刚刚结束的地方两会上，各地政府工作报告对乡村振兴提出了新要求，乡村振兴成为“三农”发展的“新热词”。

巩固拓展脱贫攻坚成果

推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，是具有里程碑意义的重大转换，责任重大、影响深远。记者梳理发现，各地政府工作报告都提及要巩固拓展脱贫攻坚成果，具体措施包括：保持主要帮扶政策总体稳定、健全防止返贫监测和帮扶机制、持续加大就业和产业扶持力度、做好易地搬迁后续帮扶、促进脱贫人口稳定增收等。

其中，甘肃提出，巩固拓展脱贫攻坚成果要严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查、及时发现、精准帮扶、动态清零。建立农村低收入人口帮扶机制，强化易地扶贫搬迁后续扶持工作。

内蒙古提出，要保持主要帮扶政策总体稳定。健全防止返贫监测和帮扶机制，持续加大就业和产业扶持力度，做好易地搬迁后续帮扶，促进脱贫人口稳定增收。加强农村牧区低收入人口常态化帮扶，集中支持一批脱贫旗县推进乡村振兴。

“对脱贫县、脱贫村、脱贫人口一定要扶上马、送一程，做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接，确保在共同富裕的道路上一个也不掉队。”陕西在政府工作报告中强调。

坚决守住耕地红线

维护国家粮食安全，任重而道远。黑龙江、河南、山东、吉林等产粮大省明确，要落实最严格的耕地保护制度，建设高标准农田，推进农业高质高效发展。

当好维护国家粮食安全“压舱石”，黑龙江提出，围绕建设国家粮食安全产业带，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，新建高标准农田1010万亩，粮食播种面积达2.169亿亩。落实粮食安全省长责任制，持续推进优质粮食工程，提升粮食产能和供给品质。深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。

河南在安排2021年重点工作时指出，要落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。新建高标准农田750万亩，确保粮食种植面积稳定在1.6亿亩以上。

此外，山东、吉林、江苏、四川等省份也明确要落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”。山东将在2021年新建654万亩高标准农田，吉林将新建高标准农田500万亩，江苏将新建高标准农田2070万亩，四川将新建高标准农田470万亩。

促进农民增收

农业增效、农民增收，才能为农村发展注入新活力，实现乡村振兴。

如何增加农民收入？辽宁在政府工作报告中强调，探索完善乡村振兴项目、工商资本下乡项目与农民利益联结机制，把增值收益更多留在农村、留给农民。

海南则提出要以乡村产业促进农民增收。提高农业质量效益，推动农旅、农商融合，完善利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。启动集体经济“空壳村”清零行动。培育高素质农民5000人以上。扩大本地农民到重点企业、重点项目务工规模。

“促进脱贫地区产业提档升级，加快补上技术、设施、营销等短板。” 四川提出，要选优配强村“两委”班子和致富带头人，带动群众增收，促进农民富裕富足。”

湖南明确，要推动农民富裕富足。发展富民乡村产业，稳定农民工就业，保持强农惠农富农政策的连续性稳定性，提升农民生产经营效益，确保农民稳定增收。

实施乡村建设行动

实施乡村建设行动是推进农业农村现代化的重要抓手。未来的乡村什么样？如何把乡村建设好？围绕关切，江西、山西、云南等地的政府工作报告聚焦乡村建设行动，出台了一系列方向明确、重点突出的举措。

江西提出，要深化城乡环境综合整治，开展乡村建设行动，实施6000个村庄整治建设，新改建农村公路3000公里，50%以上县（市、区）基本完成农村公路管理养护体制改革任务。

山西则提出，加快编制“多规合一”的村庄规划。开展农村人居环境提升行动，加强农村水电路气网等基础设施建设，扩大农村生活垃圾收运体系覆盖面，新开工生活污水处理设施600个以上，整村分类推进改厕30万户。此外，还要加大传统村落保护力度；实施农村集体经济组织带头人培育工程；推进文明村镇、文明户等创评，推动移风易俗。

“实施乡村建设行动，大力推进村庄规划，持续建设‘四好农村路’，完成农房抗震改造10万户。”云南也明确实施乡村建设行动的具体措施。

深化农业农村改革

不断深化农业农村改革，才能为全面推进乡村振兴提供动力、增添活力。多地政府工作报告都提出，要稳妥开展二轮土地承包到期后再延长30年试点，探索宅基地“三权分置”和集体经营性建设用地入市制度改革等具体措施。

福建在政府工作报告中指出，深化农村基本经营制度、集体产权、林权制度改革，稳妥开展二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎推进农村宅基地制度改革试点。

湖南提出，要开展第二轮土地承包到期后再延长三十年试点、土地经营权流转登记颁证。另外，还提出要完善农村产权交易平台和服务体系，依法规范、稳妥开展农村集体经营性建设用地入市；探索农村宅基地“三权分置”实现形式；深化供销合作社综合改革，健全农村金融等服务体系，推动农业保险扩面增品提标等。

2021年，在深化农业农村改革方面，重庆将用活乡村土地资源，丰富承包地“三权分置”实现形式，稳慎推进农村宅基地制度改革试点，建立农村建设用地指标池。深化产权制度改革，健全农村产权市场，发展新型农村集体经济，力争农村“三变”改革试点覆盖率达到20%。

陕西认为，要加快推进农村重点领域和关键环节改革。稳妥推进第二轮土地承包到期再延长30年试点工作，探索宅基地“三权分置”和集体经营性建设用地入市制度改革。做好承包地流转工作，适度扩大农户生产规模。

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(责编：罗知之、章斐然)

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