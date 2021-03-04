原标题：民营企业应进一步融入乡村振兴等时代命题——专访全国人大代表、苏宁集团董事长张近东

“中国如期举行全国两会，是过去一年抗疫成果的最好体现，也是2021年经济政治向好发展的信心和实力体现。”全国两会召开在即，全国人大代表、苏宁集团董事长张近东在接受中新社记者专访时表示。

今年中国农村市场开始进入加速提质转型的新发展阶段，张近东认为，广阔的农村市场既是扩大内需的主要战场，也是构建双循环发展格局的重要战略方向。“我将从加快实现农村零售融合发展层面，继续为乡村振兴发展建言。”

作为第十届、十一届、十二届全国政协委员，第十三届全国人大代表，今年是张近东第19次参加两会。

“构建国内国外双循环的新发展格局、生态环保、新基建等议题预计会成为今年全国两会热点，也是我关注的重点。”张近东说。针对一些行业痛点并结合相关调研结果，他将继续就数据共享、普惠金融、绿色物流等内容建言，聚焦经济生态和民生问题。

去年，张近东在全国两会期间提交5份建议，已收到相关国家部委及单位的答复。

如，关于推动C2M(顾客对工厂)基地产业化、规模化及打通农产品上行链路等，相关部门支持各类返乡入乡人员创新创业，加强政策支持、创新农产品流通模式，加强农村人才培育，加强农产品品牌建设，并搭建助农绿色通道、畅通农产品上行渠道。

作为签订全国农村电商扶贫战略合作框架协议的民营企业，苏宁集团去年在积极参与“抗击疫情、民生保障”之外，聚焦于“精准扶贫、乡村振兴”。继续推动“乡村振兴521计划”，按照《全国扶贫产品目录》，全年累计助销扶贫产品超2亿元人民币。同时，在线下，深入乡村市场开设扶贫实训店、零售云店超8000余家，覆盖388个国家级贫困县；在线上，依托苏宁拼购等中华特色馆频道，惠及1万余个贫困村、761万贫困人口。

“一直以来，党和国家始终高度重视、大力支持民营企业发展，持续针对营商环境进行系统性优化和升级，为民营企业开拓市场、创新转型、融投资等方面提供了有力保障和支持。”张近东说，民营经济要常观大势、常思大局，传承实业报国的精神。

张近东介绍，苏宁将继续通过零售云等特色兴农项目，助推农产品上行；同时，以目前已完成8000余家门店落地的零售云平台为重要抓手，以“创业者+苏宁中后台”模式助力乡镇青年创业。

张近东认为，在国内大循环和对外开放有机结合的新发展格局下，中国经济进入高质量发展的新阶段，广阔的内需市场激发出创新潜能。“十四五”规划明确提出“坚持把发展经济着力点放在实体经济上”，脱虚向实、高质量发展已成为企业发展的核心命题。

他表示，苏宁一方面将链接好供需两端，持续推动商品流通的基础设施建设、开展服务用户的前端渠道创新，进一步激活消费市场，助力有效扩大内需；另一方面，将推动自身全链路智慧零售能力与资源的开放输出，助力行业数字化转型，服务好大众创业、万众创新。

“企业小的时候是个人的，大了就是社会的、国家的，”张近东说，苏宁将在积极投身慈善公益事业的基础上，进一步融入绿色发展、乡村振兴等时代命题，推动企业发展与社会建设的交融。（中新社记者 邢利宇）

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