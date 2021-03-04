科技创新、粮食行业数字化转型是保障粮食安全的重要支撑，3月2日，浪潮发布《新形势下的粮食行业数字化转型之路》白皮书，白皮书由浪潮智慧企业研究院、河南工业大学、南京财经大学、中华粮网共同联合编撰，为粮食行业数字化、智能化转型提供路径和实践参考，为筑牢粮食安全底座、推动“十四五”粮食行业高质量发展开好局、起好步奠定坚实基础。

新形势新要求 加速粮食行业数字化转型步伐

当前新一代信息技术革命和产业革命深入发展，数字化转型战略成为企业十四五规划的重要战略。面对不确定性不稳定性环境，数字化转型成为重构企业核心竞争力和高质量发展的必然之路。

近年来，围绕粮食流通能力现代化、宏观调控精准化、流通监管常态化、粮食产业发展高效化、粮食行业服务优质化等建设需求，以大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代数字技术为手段，从粮食监管、粮食收储、粮食加工、粮食交易、品质安全、应急保供等各业务场景进行探索实践并取得丰硕成果。

然而，在疫情防控进入常态化的背景下，数字技术与粮食业务的全面融合、应用深度仍存在诸多不足，如“产购储加销”各环节数字化程度不均衡、粮食相关产业间的数据共享能力不足等，加快粮食行业数字化转型，推动我国粮食产业从以信息技术为基础向全产业链数字化迈进，重构粮食的产业价值链，建立新的行业生态，成为保障国家粮食安全、实现粮食产业高质量发展的重要支撑。

产学研强强联合 共筑粮食行业数字化转型之路

白皮书指出，粮食行业数字化转型是粮食行业推动全产业链、各企业数字化建设的过程，其目标是依托新一代信息技术，建设数字经济时代粮食行业发展新型能力、重塑粮食产业价值体系，提升粮食品质和保障粮食安全。从具体行动上看，就是要立足新发展阶段，围绕粮食“产购储加销”全产业链，重点覆盖粮食行业收储、加工等七类主体，秉持“数据驱动、集成创新、合作共赢”的理念，加速粮食行业全方位、全角度、全链条的数字化转型。

同时，白皮书指出，粮食行业数字化转型应从企业运营、业务监管、产业生态三个方面开展，并因地制宜，从企业个体转型上升到产业协同升级，推动全产业链数字化转型。除此之外，基于实践、结合我国粮食行业发展趋势、目标、方向等，白皮书还提出了粮食行业数字化转型的基本框架。

针对粮食收储、粮食加工、粮食贸易、粮食物流、粮食产业园区、粮油集团和粮食监管主体7类主体，白皮书也给出了不同的转型关注点和切入点等指导观点。例如粮食收储类企业侧重粮食收购作业的高效及合规，粮食仓储作业的高度智能化，重点通过绿色科技储粮技术和数字化技术融合，打造虚拟可视化的数字粮仓、高度智能化的作业平台和智慧化的运营平台。

布局全产业链数字化 浪潮助力粮食企业高质量发展

浪潮云ERP服务粮食行业20年，提供基于云计算、大数据、物联网、人工智能的全产业链信息化产品和解决方案，已助力包括国家粮食和物资储备局、河南等国家部委和省级粮食局，中储粮集团、中粮集团等央企，鲁粮集团、吉林储备粮、上海良友集团等粮油企业在内的数万家客户数字化转型。

粤储粮：以智能仓储为中心，以作业流程为主线，以物联网感知数据、视频数据和储备管理业务数据融合为支撑，构建粤储粮“数字粮仓”管理平台，并实现了十三个省级储备库数据全覆盖，一张图全景看清库存分布、数量变化和质量风险，开启数字化监管模式，围绕储备粮业务成功开展数字化转型。

川粮集团：川粮集团携手浪潮搭建质量追溯大数据中心及云码溯源平台，建立起全产业链可视化质量追溯体系，实现了田间管理、原料仓储、加工管理和库存管理等业务与管理数字化，做到了追溯服务数字化和粮油产业模式创新。

未来，浪潮将以粮食行业数字化转型白皮书提出的转型路径为基础，不断创新和探索，持续迭代完善产品和服务质量，重构粮食的产业价值链，携手伙伴和客户共建行业新生态，更好地保障国家粮食安全，加速推进粮食产业数字化。

(责编：刘佳、吕骞)