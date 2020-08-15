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浪潮集团称将从三个层面打造新基建“数字底座”

2020年08月15日13:30  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月15日电 （任妍）以5G、工业互联网、大数据中心等创新技术引领的“新基建”正成为各行业新的发力点。日前，浪潮集团执行总裁王柏华在媒体开放日上表示，浪潮集团正从“智用、智算、智联”三个层面打造新基建数字底座。

王柏华介绍称，“智用”表现在数字政府、智慧企业，“智算”包括人工智能、云服务等，“智联”的核心是工业互联网。他说，工业互联网是“新基建”的重要方向，浪潮在2017年推出工业互联网平台，并入选国家级工业互联网双跨平台，今年6月升级发布了云洲工业互联网平台2.0，探索形成“云、数、用”一体化的工业互联网发展模式。

王柏华认为，发展工业互联网，实现厂内互联是局域网，上下游互联是广域网，只有全面互联才是工业互联网。小范围打造一个生态，独行快不够，众行才能更远。浪潮将把工业互联网业务作为重要方向持续推动落地实践。

“2020年是全场景码应用的元年，码也成为打通物理世界和数字世界的入口。”浪潮集团副总裁、爱城市网董事长张帆表示，基于标识解析体系的质量码，实现工业互联，将设计、生产、流通、消费、后服务全链条贯穿，支撑智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸。

企业数字化转型和工业互联网落地离不开云ERP等重要应用。浪潮集团副总裁魏代森表示：“在不确定的时代，数字化转型成为确定趋势。工业互联网加速企业数字化转型，浪潮云ERP作为新一代的数字化平台正在支撑工业互联网的发展。”

据魏代森介绍，中铁工业由此实现从串行生产向网络化协同制造转变，产品交付周期缩短了5%—10%，综合成本降低了3%—5%，亦实现从粗放式工厂向数字化透明化工厂的转变。

(责编：任妍、孙阳)
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