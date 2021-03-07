

江西省宜春市奉新县澡下学校教师支月英代表

让留守孩子们的笑容更灿烂

手捧荣誉证书，身佩奖章，前几天记者见到全国人大代表、江西省宜春市奉新县澡下学校白洋教学点乡村教师支月英时，她刚获评全国脱贫攻坚先进个人。“这是荣誉，更是鞭策。”支月英说，今年全国两会上，她要继续为农村留守儿童鼓与呼。

支月英在大山里教了40年的书，见证了乡村教育的发展，比如“一块屏幕”让越来越多农村孩子享受优质教育资源；受益于营养改善计划，农村孩子长高了。但是，孩子的健康成长需要学校教育，更离不开家庭教育。对此，支月英一直在调研。

这些年来，支月英做得最多的调研是家访。“学校学生并不是特别多，而且家都在附近，我平时不在学校食堂里坐着吃饭，都是端着饭菜去学生家，和孩子家里的大人边吃边聊。”支月英说。

通过这种朴素的调研方式，支月英了解到不少情况：很多父母外出务工，导致孩子缺少关爱，容易形成孤僻、自卑等心理和性格。祖辈照看孩子，年龄普遍偏大，文化程度不高，还要承担大量家务和农活，教育辅导孩子的时间、精力很有限。

乡村振兴绕不开关爱留守儿童。通过走访调研，支月英了解到一些有效举措，比如建立“留守儿童之家”，开发兴趣图书阅览、文体活动、心理辅导等功能，丰富孩子们课后和假期生活。支月英建议，在扎实推进乡村振兴战略的过程中，应进一步加强对留守儿童的关心关爱，鼓励支持“留守儿童之家”等机构的建设发展。

支月英说：“我喜欢看孩子们的笑脸，孩子们笑了，他们的父母就幸福了，乡村就美好了。我的坚守都是为了留守孩子脸上有更多灿烂的笑容。”

（本报记者朱磊、周欢）

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区农民作家马慧娟代表

为了村民们“口袋”“脑袋”都富起来

马慧娟是宁夏的一名农民作家，近年来她出版了多部记录西海固地区脱贫致富的书籍。自从成为全国人大代表，她一直关注乡村文化建设。她说：“读书写作改变了我的生活，我也想用读书改变村民的生活。”

马慧娟所在的宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区，是一个异地单体生态移民扶贫集中安置区，经过多年开发建设，森林覆盖率从最初的不足5%增长到现在的39%，农民年人均可支配收入由开发之初的不足500元增长到现在的近万元。

“农民群众不仅要物质上脱贫，精神文化上也要‘脱贫’。日子好了，推动精神文化建设正当其时。”马慧娟决心在村里办一个“泥土书香读书社”，号召村民都来读书。

“记得读书社迎来第一批社员时，只有20个人，其中还有两个人不识字。”马慧娟更加意识到肩上的责任。这几年，她把“泥土书香读书社”作为履职阵地，经常给村民们讲课，帮助村民学习文化知识。有时还以她个人的事例，阐述“知识改变命运”的道理，鼓励村里人多学习、追求梦想。她也会和村民们深入交流，了解村民的精神文化需求。

在马慧娟的引导下，越来越多的村民重视文化教育。马慧娟举例说，村民苏发大姐虽然不识字，但她的三个孩子一个当老师，一个是护士，还有一个在北京读大学。为了和孩子们有更好的交流，苏发大姐也在下决心学文化。

如今，马慧娟有个想法，就是把“泥土书香读书社”推广到整个红寺堡区，为更多群众创造学习、交流的机会。今年全国两会上，她将继续关注乡村文化建设，希望在扎实推进乡村振兴战略的过程中，村民们“口袋”和“脑袋”都富起来。

（本报记者刘峰）

西藏自治区山南市隆子县扎日乡乡长贡觉曲珍委员

把乡村建设得更加美丽

2021年春节，全国政协委员、西藏自治区山南市隆子县扎日乡乡长贡觉曲珍忙得团团转。这是全乡3个村140户农牧民搬入新居后的第一个春节，她走村入户，了解村民生活状况，听听大家的新年心愿。

贡觉曲珍是土生土长的扎日乡人，见证了扎日乡脱贫摘帽的全过程。“过去，扎日乡因保存完好的原始生态环境，入选西藏首批自治区级风景名胜区。然而，守着天然旅游资源的扎日乡因为基础设施落后，一度成为深度贫困乡。”贡觉曲珍说。

扎日乡决定走一条因地制宜的致富路——在海拔2700多米的高原上种茶。村民纷纷响应，特别是村里的青年人，不仅积极参与，还成为致富带头人。“如今村民们住上了安居房，家家户户通了电。从扎日乡到隆子县城新建了柏油路，让过去七八个小时的车程缩短到3个小时。”贡觉曲珍说。

2018年，扎日乡脱贫了。贡觉曲珍和党员干部一起又带领村民实施“高山茶园种植”和“藏白酒加工厂”项目。扎日乡还依托生态资源，发展旅游业。2020年，全乡人均收入超过2.7万元。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”贡觉曲珍一直在思索：如何乘势而上，让扎日乡更有活力、更加美丽？

一段时间以来，贡觉曲珍注意到，旅游业搞起来了，但垃圾处理问题紧随而至。如何既让旅游业持续发展，又能打造良好的村居环境？这也是春节期间贡觉曲珍听到村民讨论最多的话题。今年全国两会上，她准备的提案主题就是“加大乡村环境治理，助推实现乡村振兴”，希望国家加大支持力度，帮助在乡镇一级设立垃圾处理设施。

“我们要继续做好产业富民，也要改善村居环境，把扎日乡建设得越来越好。”贡觉曲珍说。

（本报记者倪弋、阿尔达克）

云南省农业科学院院长李学林委员

用科技支持乡村振兴

跑遍云南16个市州、60多个县——这是全国政协委员、云南省农业科学院院长李学林去年的履职足迹，为的是与农户近距离交流，摸清云南省农业发展情况，有针对性地探索乡村产业发展的路径。

“走访中，我深刻感受到，做大做强乡村产业，农业技术支撑至关重要。”李学林每到一地调研，都会结合当地农业优势特色产业发展的需求，有针对性地为农民群众提供技术指导。他还组织云南省农业科学院专家团队，为全省“直过民族”和人口较少民族编制“乡村产业发展科普丛书”。

云南是我国鲜切花、蔬菜、水果、野生菌等生鲜农产品的重要产地。李学林注意到，近年来，这些特色农产品外销量增长快，然而冷链物流环节发展滞后，成为影响农产品品质和新鲜度的短板。

不同农产品对冷链运输有什么不同的要求？不同主体的冷链物流载体体量如何？带着这些问题，去年8月，李学林组织团队前往昆明、大理、保山、德宏等地，先后调研了物流公司、水果批发市场、蔬菜种植产销龙头企业。此后，他又到普洱、文山、保山等地的口岸走访，了解周边国家农产品在进口转运中的冷链物流情况。基于大量调研，李学林牵头撰写了《云南省农产品冷链物流建设情况专题调研报告》，为相关部门决策提供参考。

今年全国两会，李学林带来了一份关于加快支持发展农产品冷链物流的提案。他建议有关部门加大力度，支持农业大省解决农产品产销运输中的基础设施短板问题，重视产地采后保鲜设施的建设，鼓励经营主体建设专业化的产地保鲜处理体系，支持线上农产品流通产地仓建设。同时，还要进一步打造特色农产品优质优价的品牌形象，助推农业增效、农民增收。

（本报记者钱一彬）

《 人民日报 》（ 2021年03月07日 15 版）

(责编：李源、赵竹青)