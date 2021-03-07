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了不起的她——乌蒙山区的“铁娘子军”

2021年03月07日09:06 | 来源：新华网
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原标题：了不起的她——乌蒙山区的“铁娘子军”

　　3月6日，坪子社区支部副书记孙美、支部书记姚敏、社区干部何可花、社区干部吴洪梅和第一书记吴穷（从左至右）从坪子社区综合服务中心内走出。

　　乌蒙山区腹地的毕节市纳雍县，曾经是贵州贫困程度最深的地区之一，也是贵州最后一批实现脱贫摘帽的地区之一。在纳雍县维新镇的坪子社区里，7名村干部中有5名女性，被称为乌蒙山区的“铁娘子军”。在历时数年的脱贫攻坚战中，这群由“90后”“80后”“70后”组成的“铁娘子军”逐户走访，落实政策，积极帮扶。到2020年底，坪子社区建档立卡的115户贫困户561人全部脱贫。

　　“三八”国际劳动妇女节前夕，这支乌蒙山区的“铁娘子军”仍然奋战在乡村振兴的一线，走访困难群众、落实产业帮扶。

　　新华社记者 欧东衢 摄

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(责编：李源、赵竹青)

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