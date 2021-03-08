人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

福田戴姆勒汽车欧曼自动挡重卡第50000台下线

2021年03月08日14:15 | 来源：人民网
小字号

乘用车的高端化和智能化正是当前汽车行业的核心议题之一，3月2日，福田戴姆勒汽车欧曼自动挡重卡第50000台下线，这标志着福田戴姆勒汽车成为中国首个自动挡重卡销量达到5万台的商用车企业。

福田戴姆勒汽车欧曼自动挡。受访者供图

安全、高效、成本是决定物流运输是否赚钱的核心问题。其中，“安全”被排在首位。而重卡“自动化”对于提升中国整体道路安全有着重要作用。在去年9月举行的中国道路运输安全驾驶论坛上，福田戴姆勒汽车商品规划总监廖召全曾表示：“公路运输经常会遇到高原、山区等复杂路况，传统的手动挡需频繁换挡，容易消耗驾驶员的身心精力，导致注意力不集中。”

中汽协数据显示，自动挡重卡占据重卡市场份额已从2019年的0.67%提升到2020年的3%。其中，2019年是福田戴姆勒开启中国自动挡重卡的元年，当年欧曼销量6000辆，占整个市场的75％。而2020年，欧曼全年销量超过36000台，较2019年涨幅达500%，市场占比55%，2021年1月订单突破5000台。

福田汽车集团副总经理王术海分享了另一项数字。其表示，欧美牵引车市场自动挡重卡市场占有率达95%。由此，其预计，国内自动挡重卡的需求将成为新蓝海市场。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：“欧曼自动挡重卡第5万台下线，应该说是真正奠定了中国自动挡重卡产品的市场根基，将更快速的推动自动挡重卡全面普及，助力中国重卡持续迈向高端以及商用车技术迭代升级。”

据介绍，欧曼自动挡重卡，搭载康明斯X系列发动机和采埃孚第四代自动挡智能变速箱，在传统机械变速箱传动结构的基础上，通过加装TCU电控模块实现对车辆换挡自动控制，解放驾驶员左脚和右手，把更多注意力放在安全驾驶上，提升道路安全。面对长上坡与长下坡等危险路段 ，欧曼自动挡重卡匹配的采埃孚液力缓速器，制动扭矩高达4000Nm，减少了频繁的行车制动，降低因刹车过热导致的行车安全问题。

中国物流与采购联合会副会长蔡进在提到，当前，物流业80、90后卡车司机已成为主要群体。而对于缺乏驾驶经验的年轻司机来讲，坡道起步对人车配合要求较高，操作失误可能导致溜车现象发生。欧曼自动挡重卡无需复杂的油离配合，轻踩油门可实现轻松起步，保证行车安全。

据福田戴姆勒汽车研发副总裁穆斯塔法介绍，欧曼自动挡重卡匹配的采埃孚第四代自动变速箱经过全球50万用户2000亿公里实际工况验证。在技术水平、工况适应性上皆有大幅提升。

安全之外，成本和效率也是运输车队重要考量的因素。据介绍，依托福田戴姆勒、福田康明斯、采埃孚福田3家合资公司动力链原装匹配开发，欧曼自动挡重卡搭载XOS重卡智能操作系统，采用预换挡技术，可基于电子地图实现预见性驾驶，并应用空挡滑行技术，整车行驶过程中更节油。

福田戴姆勒透露，这套系统可实现百公里平均油耗较同类产品省2升，每年单车可节省1.7万元。基于对产品成熟度和稳定性的信心，福田戴姆勒推出超级动力链5年质保，三大零部件保修；变速箱2年不开箱，只换不修；2年无条件免费外出救援；24万公里换油的承诺。此外，其离合器不同于外挂式技术采用手动变速箱体磨损大，欧曼自动挡重卡离合器实现终身不换。

在福田戴姆勒的愿景中，将通过持续改善运输设备的可靠性、安全性、舒适性、运输效率、低运营成本，推动中国重卡行业向“自动化”转变。

(责编：王紫、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
2月末我国外汇储备规模环比降0.18% 专家：有基础保持规模稳定
　　人民网北京3月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前公布的数据显示，截至今年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。 专家认为，尽管我国外汇储备规模最近连续两个月小幅回落，但随着国内经济稳步复苏，人民币资产表现出较大吸引力，国际收支保持基本平衡，我国外汇储备规模将保持稳定。…
农业农村部：严打非洲猪瘟假疫苗有关违法行为
　　人民网北京3月8日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，为落实非洲猪瘟常态化防控措施，防范非洲猪瘟假疫苗造成的风险隐患，全力维护生猪生产恢复和产业稳定发展大局，农业农村部办公厅近日发布《关于进一步严厉打击非洲猪瘟假疫苗有关违法行为的通知》（以下简称《通知》），要求各地立即组织开展拉网式专项排查，发现违法线索，要积极协调公安等部门立案查处，一追到底、彻查源头，从严从重处罚。 当前，非洲猪瘟仍然是影响我国生猪生产的重大风险因素，毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控是保障生猪生产恢复、增加猪肉供应的重要举措。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部