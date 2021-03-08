乘用车的高端化和智能化正是当前汽车行业的核心议题之一，3月2日，福田戴姆勒汽车欧曼自动挡重卡第50000台下线，这标志着福田戴姆勒汽车成为中国首个自动挡重卡销量达到5万台的商用车企业。

福田戴姆勒汽车欧曼自动挡。受访者供图

安全、高效、成本是决定物流运输是否赚钱的核心问题。其中，“安全”被排在首位。而重卡“自动化”对于提升中国整体道路安全有着重要作用。在去年9月举行的中国道路运输安全驾驶论坛上，福田戴姆勒汽车商品规划总监廖召全曾表示：“公路运输经常会遇到高原、山区等复杂路况，传统的手动挡需频繁换挡，容易消耗驾驶员的身心精力，导致注意力不集中。”

中汽协数据显示，自动挡重卡占据重卡市场份额已从2019年的0.67%提升到2020年的3%。其中，2019年是福田戴姆勒开启中国自动挡重卡的元年，当年欧曼销量6000辆，占整个市场的75％。而2020年，欧曼全年销量超过36000台，较2019年涨幅达500%，市场占比55%，2021年1月订单突破5000台。

福田汽车集团副总经理王术海分享了另一项数字。其表示，欧美牵引车市场自动挡重卡市场占有率达95%。由此，其预计，国内自动挡重卡的需求将成为新蓝海市场。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示：“欧曼自动挡重卡第5万台下线，应该说是真正奠定了中国自动挡重卡产品的市场根基，将更快速的推动自动挡重卡全面普及，助力中国重卡持续迈向高端以及商用车技术迭代升级。”

据介绍，欧曼自动挡重卡，搭载康明斯X系列发动机和采埃孚第四代自动挡智能变速箱，在传统机械变速箱传动结构的基础上，通过加装TCU电控模块实现对车辆换挡自动控制，解放驾驶员左脚和右手，把更多注意力放在安全驾驶上，提升道路安全。面对长上坡与长下坡等危险路段 ，欧曼自动挡重卡匹配的采埃孚液力缓速器，制动扭矩高达4000Nm，减少了频繁的行车制动，降低因刹车过热导致的行车安全问题。

中国物流与采购联合会副会长蔡进在提到，当前，物流业80、90后卡车司机已成为主要群体。而对于缺乏驾驶经验的年轻司机来讲，坡道起步对人车配合要求较高，操作失误可能导致溜车现象发生。欧曼自动挡重卡无需复杂的油离配合，轻踩油门可实现轻松起步，保证行车安全。

据福田戴姆勒汽车研发副总裁穆斯塔法介绍，欧曼自动挡重卡匹配的采埃孚第四代自动变速箱经过全球50万用户2000亿公里实际工况验证。在技术水平、工况适应性上皆有大幅提升。

安全之外，成本和效率也是运输车队重要考量的因素。据介绍，依托福田戴姆勒、福田康明斯、采埃孚福田3家合资公司动力链原装匹配开发，欧曼自动挡重卡搭载XOS重卡智能操作系统，采用预换挡技术，可基于电子地图实现预见性驾驶，并应用空挡滑行技术，整车行驶过程中更节油。

福田戴姆勒透露，这套系统可实现百公里平均油耗较同类产品省2升，每年单车可节省1.7万元。基于对产品成熟度和稳定性的信心，福田戴姆勒推出超级动力链5年质保，三大零部件保修；变速箱2年不开箱，只换不修；2年无条件免费外出救援；24万公里换油的承诺。此外，其离合器不同于外挂式技术采用手动变速箱体磨损大，欧曼自动挡重卡离合器实现终身不换。

在福田戴姆勒的愿景中，将通过持续改善运输设备的可靠性、安全性、舒适性、运输效率、低运营成本，推动中国重卡行业向“自动化”转变。

(责编：王紫、吕骞)