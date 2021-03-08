贝壳找房今年刚刚发布的“春望计划”中，2021年贝壳将联合新经纪品牌向社会提供60万个经纪人招聘岗位，其中包含20万个校招经纪人offer。贝壳找房董事长左晖认为，数字经济对社会影响不断深化的背景之下，居住服务领域将成为高校毕业生施展才华的新选择和新蓝海。

产业互联网改变传统行业面貌 新居住大有可为

根据国家统计局经济普查和产业调查数据，2018年房产经纪行业从业者达158万人，是2001年13.8万人的11倍多，复合增长率为15%。跨行业来看，居民服务业2001-2018年间复合增长率为7.2%，计算机与软件服务业从业人员复合增长率为 12%，房地产中介人员无论在房地产行业还是在具有一定专业服务水平的服务业来看，都具有更高的增速。

据贝壳研究院2月中旬发布的调研报告显示，疫情期间，平台超八成房产经纪品牌未关店、未裁员，不仅如此，76%的经纪品牌还逆势扩招，仅贝壳找房平台助招的校招经纪人就达到了8万。居住服务行业就业“蓄水池”“稳定器”的角色凸显。

除了行业对人才数量上的需求扩大，另一方面，利用产业互联网理念和技术，贝壳找房对传统的经纪行业进行了全方位、多角度、全链条的改造提升，不仅为行业带来了更高的效率，还新增了数万新岗位、甚至催生出了众多“新业态”，如VR看房、线上贷签等相关业务催生VR摄影师、交易管家等新岗位也逐渐进入了大众的视野。

随着贝壳对行业数字化改造的不断深入，整个产业链条将都对服务的专业性提出更高要求，对高素质、高学历人才的需求缺口仍在放大。

左晖认为，数字化改变了传统产业的人才需求结构，为吸纳高学历人才发展留出更多空间。由此可见，在居住服务领域，随着数字化日益深入，全行业链条变得日益精细化。购房前的线上互动，购房中的安全保障，购房后的交易效率，入住前的装修，入住后的物业管理及更多社区服务，每一个环节都对服务的专业性提出更高要求，对高学历服务者需求越来越大。

据了解，贝壳找房新近发布的春望计划致力于在2021年向全社会提供60万个经纪人招聘岗位，其中包含20万个校招经纪人offer。新居住行业逐渐成为稳就业的又一个“蓄水池”。

打造高质量的就业“稳定器” 贝壳为行业人才提供安全感

高质量就业离不开对人才的培养、发展和保障。

在专业培养方面，贝壳找房结合行业特征联合品牌开启了薪火计划，构建了以合作作业为核心的“师徒制”新人成长计划——让资深的经纪人手把手教新人作业细节和经验，“以做带教”透明化的师徒制度帮助新人快速成长。另外，还从资源扶持、资金支持、专业提升等方面全力促进就业，推出了搏学大考、职业路径规划等多面人才成长体系，助力经纪人的职业发展、产业人才升级。

在职业发展方面，贝壳找房为经纪人等平台服务者提供了清晰的职业发展通道，打造花桥学堂、原力场商学院等管理者交流场和学习场，扶持平台服务者自主创业，利用星光经纪人等荣誉体系为经纪人“护航”，同时通过小贝助手2.0等科技和线上化工具，帮助经纪人沉淀行业知识。

在薪酬保障方面，贝壳倡导各新经纪合作品牌为新入职的房产经纪人提供至少3个月的底薪，渡过职业的爬坡期。据了解，当前超2万家新经纪品牌门店正为新入职的房产经纪人提供底薪。另外，贝壳还专门建立了商业保险、格林互助等保障体系，为经纪人提供个人和家庭的保障。

左晖表示，行业的改变仍在继续，对高学历人才的需求仍然旺盛，据专业机构预测，未来五年，房产经纪人行业将产生200万的人才需求，其中高学历服务者需求占比越来越高。由此可见，数字经济对社会影响不断深化的背景之下，居住服务领域将成为高校毕业生施展才华的新选择和新蓝海。

(责编：王连香、吕骞)