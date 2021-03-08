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求职大数据显示2020年女性求职需求同比上升超8%

2021年03月08日17:32 | 来源：人民网
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人民网北京3月8日电 （孙阳）当前，女性在职场上的求职状况获得越来越多的关注和重视。日前，据58同城招聘研究院发布消息，2020年女性求职投递同比上升8.23%；2021年1、2月份女性求职同比均为上升趋势，分别增长7.01%和10.01%；从行业来看，批发和零售业成吸纳女性求职者的主要阵地。

同时，该研究院发布的女性职场人求职大数据显示，从求职城市活跃度来看，2021年，女性求职热门城市分别为北京、成都、深圳、重庆、上海、广州、长沙、武汉、杭州、西安。其中，北京对人才的吸引力高居榜首。此外，西安率先打造“流程最简、门槛最低、条件最少”的落户机制，吸引了大量女性人才快速流入西安。

数据分析显示，2021年，女性求职热门TOP5行业为批发和零售业，住宿和餐饮业，制造业，居民服务、修理和其他服务业，信息传输、软件和信息技术服务业。

58同城招聘研究院相关负责人在接受采访时表示，新时代女性职场人涉猎广泛，并开始积极投身于战略新兴产业来施展才能。此外，从80后到00后，女性求职者的求职偏好也从传统职业向知识型、技能型岗位转移。

(责编：王连香、高雷)

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